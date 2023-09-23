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頭城五漁鐵異鄉踩線團 國際交換生走進外澳的陽光沙灘

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
交換生表示，外澳沙灘風景優美、人情溫暖，雖然天氣炎熱，也因此看到更豐富的景色，若能在告示牌和路標上加上英文，對外國人就更友善了。圖／縣府工旅處提供
交換生表示，外澳沙灘風景優美、人情溫暖，雖然天氣炎熱，也因此看到更豐富的景色，若能在告示牌和路標上加上英文，對外國人就更友善了。圖／縣府工旅處提供

「頭城五漁鐵」是宜蘭縣政府致力推動的觀光發展計畫，串聯外澳、梗坊、大里、大溪、石城5個地點，今明兩天邀請40位全台各大專院校的國際學生踩線。來自世界各地的年輕人沉浸在東北的海岸線，不過也要適應天氣；有學生建議，可以增加更多外語路標，對外國觀光客更友善。

宜蘭縣政府今年8月推出頭城五漁鐵2023國際交換生代言人募集，招募在台的國際學生來頭城走踏，搶先體驗五漁鐵，用鏡頭記錄風景人情，再上傳到社交平台，提高能見度。縣府從105名報名者中篩選出40人，今明2天展開遊程，包含外澳沙灘、梗枋漁港、大里天公廟、草嶺古道與蘭陽博物館等。

來自大陸的交換研究生夕莎上次來台已是10多年前，第一次來到頭城外澳，看到沿岸風景、滑翔傘與衝浪客，也興奮得想下水體驗，可惜時間不夠，之後有機會一定要親身嘗試；她聽說宜蘭一年到頭都在下雨，今天卻艷陽高照，雖然炎熱，也因此看到更明媚的風光，「很幸運！」

Navi是印度人，來新北念大學，這是他生平第一次踏出國土，對任何事物都感到新鮮。今天上午5時許就起床從淡水出發，來到頭城很快著迷於陽光、海岸與衝浪，希望探索每個景點背後的故事，以及生活在其中的人與文化，「我想知道這些地方發生了什麼，成為現在的樣子」；另一方面，習慣了辣口的印度菜，對台灣的食物還在適應中。

德國青年雷赫曼在佛光大學學習中文，他說自己的家鄉較難看到海，這裡的一切都讓他感到「Wonderful」，也非常喜歡珍奶等台灣美食，就是天氣確實炎熱，大笑說「是我有史以來流汗最多的一天」。他建議，可以在路標或告示牌加上英文，更方便找路；懂得中文的外國人畢竟是少數，來到寶地還要依靠Google指引，豈不可惜？

宜蘭縣政府今年8月推出頭城五漁鐵2023國際交換生代言人募集，招募在台的國際學生來頭城走踏，搶先體驗五漁鐵。圖／縣府工旅處提供
宜蘭縣政府今年8月推出頭城五漁鐵2023國際交換生代言人募集，招募在台的國際學生來頭城走踏，搶先體驗五漁鐵。圖／縣府工旅處提供
今明2天，40位來自世界各地，包含大陸、印度、德國等地的國際交換生走踏外澳沙灘、梗枋漁港、大里天公廟、草嶺古道與蘭陽博物館等地。圖／縣府工旅處提供
今明2天，40位來自世界各地，包含大陸、印度、德國等地的國際交換生走踏外澳沙灘、梗枋漁港、大里天公廟、草嶺古道與蘭陽博物館等地。圖／縣府工旅處提供

宜蘭 外籍生 沙灘

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