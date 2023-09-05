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花蓮青年住宅積水 縣府會勘

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
海葵颱風為花蓮帶來大豪雨，縣府在新城鄉新建完成的青年住宅，出現電梯、走廊與地下室等處積水。圖／民眾提供
海葵颱風為花蓮帶來大豪雨，縣府在新城鄉新建完成的青年住宅，出現電梯、走廊與地下室等處積水。圖／民眾提供

花蓮縣府在新城鄉新建的青年住宅出現電梯、走廊與地下室等處積水，尤其電梯井不停有水傾瀉而出，「室外下大雨、室內下小雨」。住戶忙著拿拖把清除積水，並要求縣府督促建商負責，縣府昨天邀相關單位會勘，除要調查積水原因，也立即通知原施工廠商協助處置。

受海葵颱風影響，花蓮下起大豪雨，新城鄉新建完成的青年住宅也出現多處積水。新城鄉民代表傅緯豪表示，交屋以來經常發生漏水問題，前天雨水從電梯間往樓梯間一路向下流，導致住戶室內積水、家具家電部分損壞，水流入地下停車場也積水，有人懷疑是屋頂排水不良，或是水從通風管線滲入，非常困擾。

縣府建設處回應，已在第一時間接獲通報，並立即通知原施工廠商協助調查與處置。昨天建設處也邀相關單位前往會勘，實際深入探討及了解排水、積水等相關問題成因。

建設處表示，日前的杜蘇芮颱風帶來相當大雨量，社區未有積淹水情況，縣府將協助社區檢視大樓管理委員會，對於移交後的環境維護與管理問題，進一步為住戶爭取及保障權益。

新城鄉青年住宅共有7棟、近800戶，是前縣長傅崐萁任內斥資22億元興建，以賣斷式出售，自2021年3月起交屋後，就不斷有漏水、積水問題，這次遇到颱風，卻禁不起考驗。

青年住宅 杜蘇芮颱風 電梯

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