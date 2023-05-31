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國道5號銜接蘇花改計畫環評說明會 地方咸盼加速進行

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
高公局今天上午舉辦國5銜接蘇花改計畫環境說明書公開會議，地方大多盼望能盡速進行。記者陳敬丰／攝影
高公局今天上午舉辦國5銜接蘇花改計畫環境說明書公開會議，地方大多盼望能盡速進行。記者陳敬丰／攝影

交通部高速公路局「國道5號銜接蘇花改公路計畫」，今天上午舉行環境說明書公開會議，會中地方人士大多盼望計畫能加速進行，較未出現反對聲音；高公局表示，如一切順利有望在121年通車，環評變數多，無法肯定能如期施工，但保證會先於蘇花公路安全提升計畫完成。

國5銜接蘇花改計畫預計開闢北起國道5號蘇澳端、南抵白米橋到東澳隧道之間，全長7.1公里，包含4公里隧道、2.8公里高架橋的道路，預估耗資178億元，高公局108年底展開可行性評估，110年底獲行政院核定，111年5月展開綜合規畫及環評，近日初步完成環說書後，舉行公開會議。

南澳鄉縣議員游吉祥詢問工程期程，高公局回應，會後將環說書定稿送交環保署審核，如順利有望在半年內通過，並同步將建設計畫送交行政院，獲得核定後方能開始進行設計、發包等工程事項，預估將耗時9年，一切順利可在121年通車，但保證會先於蘇花安完成。

蘇花安計畫橫跨宜蘭到花蓮，分為東澳-南澳、和平-和中、和仁-崇德3段路線，由公路總局負責。蘇花改工程處表示，原先預計119年完工，但由於路線經過多個原鄉部落，根據原住民基準法須開部落會議，期程再次拉長，目前將期限壓到121年。

蘇澳鎮長李明哲表示，對於國5銜接蘇花改計畫，地方上樂觀其成，本案全線皆在宜蘭境內，相對蘇花安計畫單純許多，盼加速進行，另外蘇花安的部分也希望能把宜蘭和花蓮工程分開，東澳-南澳段先行開工；高公局回應，會盡力加速國5銜接蘇花改計畫，至於蘇花安計畫屬於公路總局負責。

冬山鄉縣議員林佩螢詢問，國5銜接蘇花改計畫能否一併將國5側車道（平面車道，即縣道191）從冬山延伸到蘇澳？高公局表示，本次計畫路線多在山區，沒有條件進行側車道工程。

另有民眾陳先生表示，工程期間政府徵收土地，但他的土地只有部分被徵收，形成畸零地，希望政府能整塊徵收；高公局回應，如有需要，會派員到現場勘查，若分開徵收後，剩下的地段地形太小或者無法使用，政府將一併徵收，並會請專業團隊評估，以市場最新價格徵收。

蘇澳鎮長李明哲表示，地方上樂觀其成，並希望蘇花安計畫能將宜蘭與花蓮分開進行，宜蘭先行開工。記者陳敬丰／攝影
蘇澳鎮長李明哲表示，地方上樂觀其成，並希望蘇花安計畫能將宜蘭與花蓮分開進行，宜蘭先行開工。記者陳敬丰／攝影
高公局即將完成國5銜接蘇花改計畫環境說明書，今天上午舉辦公開會議向地方說明，表示若一切順利有望121年通車。記者陳敬丰／攝影
高公局即將完成國5銜接蘇花改計畫環境說明書，今天上午舉辦公開會議向地方說明，表示若一切順利有望121年通車。記者陳敬丰／攝影
陳先生（拿麥者）表示，自己的土地部分被徵收，剩餘地段形成畸零地，難以使用，盼政府一並徵收。記者陳敬丰／攝影
陳先生（拿麥者）表示，自己的土地部分被徵收，剩餘地段形成畸零地，難以使用，盼政府一並徵收。記者陳敬丰／攝影

蘇花改 蘇花安 蘇澳

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