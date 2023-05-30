植保無人機執行救援 法規待放行

台東關山義消分隊為強化救災救難時效，邀請台東機耕協會以農用植保機吊掛救生衣、救生圈，飛到定點空投救援，模擬一旦發生人員受困河川、沙洲事件，能在第一時間空投救援設施。關山義消分隊長周福安等人參與演練，點出無人機法規複雜，有許多限制，是待突破之處。

周福安、台東機耕協會理事長彭森勇、關山消防分隊長賴垣志、豐穗植保機負責人劉子耘等人，昨天參與植保無人機空投演練，操作員將救生設備掛在大型植保無人機上，演練飛行50公尺、30公尺空投，都能準確將救生設施空投到定點。

周福安表示，每逢颱風、戲水季節，遊客受困溪洲、河床等水域救生任務多，救援人員若要涉水必須先準備器材，若透過農業植保機高負載特性，吊掛救援設施、救生圈給待援者，對救援是一大助力。

劉子耘說關山地區植保機用量大，他的植保機團隊平日執稻米噴灑肥料等任務，農用植保機載重高，必須由通過認證者來操作，植保機小型載重6公斤，大型可載重30公斤，載送救援設施速度快，從吊掛準備到空投約數分鐘可完成，但國內無人機法規複雜，有許多限制。

他說，飛手除擁有3項基本飛行執照，也必須登記在公司、有法人身分，希望相關單位能整合法規，讓無人機參與救災不被繁瑣法規限制。