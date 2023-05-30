聽新聞
test
0:00 / 0:00

植保無人機執行救援 法規待放行

聯合報／ 記者卜敏正／台東報導

台東關山義消分隊為強化救災救難時效，邀請台東機耕協會以農用植保機吊掛救生衣、救生圈，飛到定點空投救援，模擬一旦發生人員受困河川、沙洲事件，能在第一時間空投救援設施。關山義消分隊長周福安等人參與演練，點出無人機法規複雜，有許多限制，是待突破之處。

周福安、台東機耕協會理事長彭森勇、關山消防分隊長賴垣志、豐穗植保機負責人劉子耘等人，昨天參與植保無人機空投演練，操作員將救生設備掛在大型植保無人機上，演練飛行50公尺、30公尺空投，都能準確將救生設施空投到定點。

周福安表示，每逢颱風、戲水季節，遊客受困溪洲、河床等水域救生任務多，救援人員若要涉水必須先準備器材，若透過農業植保機高負載特性，吊掛救援設施、救生圈給待援者，對救援是一大助力。

劉子耘說關山地區植保機用量大，他的植保機團隊平日執稻米噴灑肥料等任務，農用植保機載重高，必須由通過認證者來操作，植保機小型載重6公斤，大型可載重30公斤，載送救援設施速度快，從吊掛準備到空投約數分鐘可完成，但國內無人機法規複雜，有許多限制。

他說，飛手除擁有3項基本飛行執照，也必須登記在公司、有法人身分，希望相關單位能整合法規，讓無人機參與救災不被繁瑣法規限制。

台東 颱風 團隊

延伸閱讀

颱風瑪娃影響 澎湖花火節取消無人機表演

俄軍無人機攻擊 烏克蘭穀物出口港市敖德薩受創

烏克蘭：基輔市再遭俄羅斯大規模空襲 5月第15度

影／用植保無人機送救生圈協助救難 相關法規待整合

相關新聞

杜絕非法棄置垃圾 花蓮環保局要求清運車輛裝GPS

近年常有不肖業者在花蓮偏遠地區傾倒、回填廢棄物，去年至今年4月底，廢棄物非法清運、棄置就有66件。花蓮縣環保局要求列管的...

基市府編推動升格預算引藍綠爭辯 前議長點出盲點

基隆市議會今天一讀通過升格相關編列300萬元後，民進黨市議員張顥瀚表達異議，引發藍綠陣營爭辯。主席何淑萍裁決不再討論，民...

端節連假 花蓮返鄉專車 明午開放訂票

今年端午節連假為6月22至25日長達4天，花蓮縣政府公布2列次返鄉專車班次，分別為6月21日晚上7時37分、6月25日下...

遭批歧視女性 黃浴沂控斷章取義但致歉

民進黨宜蘭縣議員林詩穎、林佩螢等人，昨批國民黨議員黃浴沂日前在議會發言不尊重女性，高喊「性別平權不能等」，並要求國民黨立...

基隆升格宣導預算通過 藍綠舌戰

基隆市議昨天起連5天審查追加減預算及議案，民政處「縣市升格公民共識」宣導費用300萬元引爆藍綠爭議；四接公投辦理經費30...

植保無人機執行救援 法規待放行

台東關山義消分隊為強化救災救難時效，邀請台東機耕協會以農用植保機吊掛救生衣、救生圈，飛到定點空投救援，模擬一旦發生人員受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦