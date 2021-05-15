基隆女高中生發燒家長控被關儲藏室 學校致歉未移掃具

基隆市有一名女高中生13日晚間疑因感冒發燒，舍監陪同到診所看醫生後，醫生建議自主管理，快篩等報告。但家長不滿女學生回來後，竟是被關進儲藏室，雖有一張床，但旁邊全都是掃具。學校校長今天表示，對於自主健康管理空間觀感不好，讓學生不舒服，表示歉意。

有網友在昨天爆料公社貼文，指基隆某高中欺人太甚，遠途住宿生感冒症狀快篩，醫師建議自主管理等報告，學校舍監原本親口說，她的房間有獨立衛浴，回到學校後會將她自己的房間給住宿生睡。

網友表示，結果竟然讓住宿生睡儲藏室，一開始還規定不准刷牙洗澡上廁所，家長打過去說要上報教育部，學校才放行住宿生上廁所和盥洗，卻把住宿生關進儲藏室，還一直強調是住宿生情書管理有問題，「現在教育單位是怎麼了，不懂尊重，也不懂人權嗎？」家長不滿說，醫師建議是自主健康管理，並不是隔離，學校連這個都搞不清楚。

學校校長表示，對於自主健康管理空間觀感不好，讓學生不舒服，表示歉意。那一間空間原來就是學生發燒時的獨立等待室，並不是倉庫，只是零晨時段來不及清理掃具，造成觀感不好。因只是篩檢，不符住進防疫旅館規定。

校長說，因為當時從醫院回來已是凌晨1點多，怕搬動那些掃具會發出很大聲響，影響到其他住宿生，才沒有在第一時間把掃具搬走，絕不是「塞進倉庫」，在溝通上有一些誤解，學校對學生都有主動關心也妥善處置，但也要兼顧其他住宿生。