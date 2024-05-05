高市94座車站日均排名 高鐵左營站穩居冠軍寶座

臉書粉專「高雄點」昨天公布高雄市94座高鐵、台鐵、捷運及輕軌等鐵道車站日均運量排行，其中高鐵左營站、捷運左營站及台鐵高雄站為前3名，而最少的輕軌經貿園區站日均運量僅472人次。

臉書粉絲專頁（Facebook）「高雄點」昨天在Instagram（IG）公布高雄市94座高鐵、台鐵、捷運及輕軌等鐵道車站日均運量排名榜，引發熱議。

根據排行，前5名為高鐵左營站5萬9736人次、捷運左營站4萬196人次、台鐵高雄站2萬7163人次、捷運巨蛋站2萬6824人次及捷運高雄車站2萬6139人次。

後5名則都是輕軌站，包括旅運中心站及大順民族站均為682人次、凱旋中華站654人次、馬卡道站482人次，而最後一名經貿園區站僅472人次。

另外前30名中，有多達19名是捷運紅線車站，其次是捷運橘線車站有7名，台鐵車站有3名及高鐵站1名。而台鐵前3名車站分別為高雄站2萬7163人次、新左營站2萬3255人次及鳳山站1萬234人次。

捷運站中，前3名為捷運左營站4萬196人次、巨蛋站2萬6824人次、高雄車站2萬6139人次：後3名為苓雅運動園區站3447人次、青埔站3383人次、橋頭糖廠站2598人次。

輕軌車站中，運量最高的是愛河之心站5488人次，第2、3名則是夢時代站4602人次、哈瑪星站4026人次。後20名車站中，有18名均為輕軌車站。