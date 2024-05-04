阿勃勒、野牡丹花季繽紛怒放 屏東一北一南慢活賞花趣

每年5、6月是屏東阿勃勒盛開季節，金黃色的花朵隨風搖曳，一串串如風鈴般的阿勃勒花從樹上垂落，在微風輕拂後花朵翩翩落下，彷彿下了場黃金雨，漫步在黃金地毯上，夢幻又美麗，另在屏南山區牡丹鄉的野牡丹也開始綻放，紫花開滿山野亮麗繽紛；網友紛紛留言或po照分享，直呼超美，縣長周春米邀大家到屏東來趟賞花輕旅行。

作為景觀樹或行道樹使用阿勒勃，廣泛在熱帶及亞熱帶地區種植，花期約在初夏5、6月間，成串垂懸的金黃花序，將大地和道路妝點得閃閃動人，當微風吹拂和雨後，落英繽紛的花瓣，就像下黃金雨般，美到令人屏息；屏東縣都在佳冬鄉以北地區，麟洛運動公園和榮民之家是賞花熱點，台17線、台1線佳冬段、國道3號匯入88快速道路交流道路邊坡，路旁盛開的阿勃勒美景，讓駕駛人心曠神怡，

「5月浪漫黃金雨，屏東阿勃勒搶先綻放了！」周春米說，絕美的金黃色花朵漫天飄灑，滿樹金黃花串隨風搖曳，彷彿置身童話世界，好療癒，來屏東感受「金色之戀」，縣民公園、千禧公園、屏東榮民之家、屏東幸福左岸河濱公園、南州糖廠、恆春東門、省道台一線佳冬段、國道3號沿線、屏東大學與屏科大校園，都能欣賞到美麗的黃金雨。