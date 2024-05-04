快訊

NBA季後賽／厄文、唐西奇聯手擊沉快艇 獨行俠復仇晉級第二輪

母親節將至...小S曬「父親抱嬰兒許老三」舊照 憶亡父：我真的很想你

超額死亡少他國一半！ 陳時中示警：下次疫情不會再等20年

阿勃勒、野牡丹花季繽紛怒放 屏東一北一南慢活賞花趣

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東阿勃勒進入盛開季節，金黃色的花朵隨風搖曳，一串串的阿勃勒花從樹上垂落，在微風輕拂後花朵翩翩落下，彷彿下了場黃金雨。圖／民眾提供
屏東阿勃勒進入盛開季節，金黃色的花朵隨風搖曳，一串串的阿勃勒花從樹上垂落，在微風輕拂後花朵翩翩落下，彷彿下了場黃金雨。圖／民眾提供

每年5、6月是屏東阿勃勒盛開季節，金黃色的花朵隨風搖曳，一串串如風鈴般的阿勃勒花從樹上垂落，在微風輕拂後花朵翩翩落下，彷彿下了場黃金雨，漫步在黃金地毯上，夢幻又美麗，另在屏南山區牡丹鄉的野牡丹也開始綻放，紫花開滿山野亮麗繽紛；網友紛紛留言或po照分享，直呼超美，縣長周春米邀大家到屏東來趟賞花輕旅行。

作為景觀樹或行道樹使用阿勒勃，廣泛在熱帶及亞熱帶地區種植，花期約在初夏5、6月間，成串垂懸的金黃花序，將大地和道路妝點得閃閃動人，當微風吹拂和雨後，落英繽紛的花瓣，就像下黃金雨般，美到令人屏息；屏東縣都在佳冬鄉以北地區，麟洛運動公園和榮民之家是賞花熱點，台17線、台1線佳冬段、國道3號匯入88快速道路交流道路邊坡，路旁盛開的阿勃勒美景，讓駕駛人心曠神怡，

「5月浪漫黃金雨，屏東阿勃勒搶先綻放了！」周春米說，絕美的金黃色花朵漫天飄灑，滿樹金黃花串隨風搖曳，彷彿置身童話世界，好療癒，來屏東感受「金色之戀」，縣民公園、千禧公園、屏東榮民之家、屏東幸福左岸河濱公園、南州糖廠、恆春東門、省道台一線佳冬段、國道3號沿線、屏東大學與屏科大校園，都能欣賞到美麗的黃金雨。

同時間，屏南山區有「恆春半島後花園」美名的牡丹鄉，每年5月進入野牡丹花季，以高士、四林村數量最多，沿著屏199和200號縣道，紫色的花滿山遍野綻放，賞心悅目；牡丹鄉公所在18、19日於高士村舉辦野牡丹季系列活動，提供部落套裝行程，包括農村生活體驗、高士歷史穀道、享風味餐和藝文表演等。

屏南山區牡丹鄉的野牡丹也開始綻放，紫花開滿山野亮麗繽紛。記者潘欣中／攝影
屏南山區牡丹鄉的野牡丹也開始綻放，紫花開滿山野亮麗繽紛。記者潘欣中／攝影
屏東阿勃勒進入盛開季節，金黃色的花朵隨風搖曳，一串串的阿勃勒花從樹上垂落，在微風輕拂後花朵翩翩落下，彷彿下了場黃金雨。圖／民眾提供
屏東阿勃勒進入盛開季節，金黃色的花朵隨風搖曳，一串串的阿勃勒花從樹上垂落，在微風輕拂後花朵翩翩落下，彷彿下了場黃金雨。圖／民眾提供
屏東阿勃勒進入盛開季節，金黃色的花朵隨風搖曳，一串串的阿勃勒花從樹上垂落，在微風輕拂後花朵翩翩落下，彷彿下了場黃金雨。圖／民眾提供
屏東阿勃勒進入盛開季節，金黃色的花朵隨風搖曳，一串串的阿勃勒花從樹上垂落，在微風輕拂後花朵翩翩落下，彷彿下了場黃金雨。圖／民眾提供

屏東縣 阿勃勒 黃金

延伸閱讀

【重磅快評】周春米夫婦演迴避大戲 司改留下難看印記

立委指李進勇坦承屏縣長選舉官司有弊端 中選會急澄清

藍營批法官律師夫妻選舉官司案無利益迴避 屏東地院駁與事實不符

藍質疑選舉官司法官丈夫曾為周春米受僱律師 周春米回應了

相關新聞

影／高級體驗 高雄3位老阿嬤使用千萬黃金水洗腳

母親節將至，高雄左營大道上一家老字號銀樓今天推出「黃金洗腳」孝親活動，先將市價超過千萬的黃金及平安水一起煮沸，提供給老主...

阿勃勒、野牡丹花季繽紛怒放 屏東一北一南慢活賞花趣

每年5、6月是屏東阿勃勒盛開季節，金黃色的花朵隨風搖曳，一串串如風鈴般的阿勃勒花從樹上垂落，在微風輕拂後花朵翩翩落下，彷...

寄養家庭媽展現超越血緣的愛 屏東表揚這位模範母親很特別

寄養家庭用愛和溫暖默默幫助曾經身心受創的孩子走出傷痛，感受愛和希望，是失依兒少的守護天使，但要成為寄養家庭，對多數人而言...

清運頻流標 小琉球變垃圾島

屏東小琉球1年遊客破百萬人次，垃圾全靠船運送至崁頂焚化廠，因物價上漲，琉球鄉公所垃圾清運招標案去年流標8次，暫置場已累積...

高市孕婦乘車券 使用率僅2成5

高雄市府提供每名懷孕婦女28張計程車乘車券，每張面額180元，去年總發送面額3500萬元，實際核銷525萬元，全市僅2....

電動巴士上路 乘客憂個資全都錄

2030年公車全面電動化，鴻海旗下鴻華科技開發的電動巴士MODEL T在全台各縣市上路，日前鴻華科技展示AI街景感測攝影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。