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高市孕婦乘車券 使用率僅2成5

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄市府提供每名懷孕婦女28張計程車乘車券，每張面額180元，去年總發送面額3500萬元，實際核銷525萬元，全市僅2.5成孕婦領券使用，議員認為執行率太低，制度彈性不足，導致使用意願低。社會局回應積極檢討，擴大使用範圍。

高雄市去年新生兒1萬5805人，相較2019年的1萬9447人，減少3642人，為提升出生率，市府祭出每胎3萬元生育津貼、坐月子到宅服務和產檢交通乘車券等，每名孕婦可使用28張產檢乘車券，總金額5040元。

議員黃文益表示，實際執行率太低，應檢討原因。議員李雅慧認為，據核銷結果估算，執行率僅14％，乘車券目前採預約制，但有時產檢時程不固定，孕婦難以估算時間預約車，彈性不足。

社會局長謝琍琍坦言，去年共發7120份乘車券，占總券數5成，孕婦領取後有近5成未用，因此實際使用率僅近2.5成。謝琍琍說，乘車券目前僅適用市區5大計程車隊，預約困難、成效差，後續會與交通局研議擴大合作對象，今年也將乘車券期限延長至孩子出生後6個月，可帶孩子到醫院打疫苗。

孕婦 計程車 議員

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