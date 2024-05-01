快訊

NBA季後賽／馬克西46分加2神仙球續命 76人OT險勝尼克拒絕淘汰

高教吃大鍋飯曾禁用頂大兩字 董事會治理如何走向興利？

今天媽祖生！祭祀攻略一次看 記得供桌旁不能有「這東西」

高雄最大里人口是最小里252倍 議員籲以級距增資源補助

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
民政局長閻青智（前排右一）。記者王勇超／攝影
民政局長閻青智（前排右一）。記者王勇超／攝影

高雄市鄰里區域多年未調整，各區鄰里人口懸殊，人口最多的左營區福山里有4萬5196人，最少的旗山區中寮里僅181人。高雄市議員黃文志今天上午質詢說，大、小里人數落差大，在平等分配下，導致大里資源相對不足，民政局是否評估以人口級距，做為增加資源補貼的可能性。民政局長閻青智說，是否能按照人口或面積來做不同級距的補助，會再來研議。

高雄議員黃文志今天上午質詢時表示，高雄市里人口最多的左營福山里有4萬5196人，第二多的左營區菜公里也有3萬5061人，而且人口都持續增加；人口最少的旗山區中寮里只以181人，福山里人口是中寮里252倍。

黃文志說，大小里人數落差大，林里長工作負擔量大，平等分配下，導致大里資源相對不足，長事務費雖調到五萬元，在大里來看還是不足，基層里長多希望大里能夠增加里幹事、鄰長。

黃文志表示，未來有開發潛力的里，例如楠梓區藍田里、仁武八卦里、三民區鼎泰里，未來有人口成長空間，是否要進行調整；民政局是否會評估以服務人口作為級距，補貼里長事務費或津貼的可行性，在合法合理的前提下，讓大里的里長在服務時有足夠資源可運用。

民政局長閻青智說，里長的事務補助費每已從每月4萬5000元調整為5萬元，這是內政部統一規範，地方政府無法各別調整，但如果里內需要的建設經費，市府都會協助，議員提到是否能按照人口或面積來做不同級距的補助，會再來研議。

閻青智表示，里鄰整編的部分，今年正在作戶數上限的探討，「太大里3萬多戶或4萬多戶，都是大樓密集的里」，高雄目前標準上限是3000戶，新北市的上限是4500戶，高雄市會參考另五都的作法，先完成法制作業，再根據地區的需求與共識來推動。

高雄市議員黃文志今天上午質詢表示，大小里人數落差大，平等分配資源，導致大里資源相對不足。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市議員黃文志今天上午質詢表示，大小里人數落差大，平等分配資源，導致大里資源相對不足。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市議員黃文志呼籲民政局應以人口級距，增加大里資源補貼。記者王勇超／攝影
高雄市議員黃文志呼籲民政局應以人口級距，增加大里資源補貼。記者王勇超／攝影

議員 高雄市

延伸閱讀

影／測試行人帝王條款？高雄男站軌道旁不甩輕軌鳴喇叭10多秒

高雄左營店仔頂街暗夜起火 消防隊架梯救出2名嗆傷婦

國道2增桃園中路交流道？陳建仁聽簡報 議員批配套不足

不分大小里建設經費一律10萬元 高市議員批不合理

相關新聞

看準駁二450萬旅客…高雄港候工室 變身旅店

興建於1968年的高雄港候工室，原為港務局員工等候上工的臨時住所，3層樓建築後改為員工宿舍，閒置多年後，3年前開始整建，...

高雄最大里人口是最小里252倍 議員籲以級距增資源補助

高雄市鄰里區域多年未調整，各區鄰里人口懸殊，人口最多的左營區福山里有4萬5196人，最少的旗山區中寮里僅181人。高雄市...

雇主找非法移工拆板模罰30萬元 半甲山坡地拍賣抵償

法務部行政執行署屏東分署5月7日舉辦123拍賣會，一名義務人2020年間非法雇用5名越南籍移工從事透天新建案工作，遭查獲...

沉浸式遊樂園體驗 屏菸特展「我是霸王龍」預售開跑

今夏最「霸」氣的親子展覽「我是霸王龍20週年展」，6月29日起至9月22日於屏菸1936文化基地展出，將經典霸王龍系列繪...

高雄里建設費1年10萬 挨批不公

高雄市大小里人口落差大，有的達4、5萬人，有的僅3百多人，但里建設經費卻都一樣1年10萬元，議員批全市890里建設經費採...

雨炸金門 來鳳宮淹水

金門昨突降大雷雨，雨彈狂炸，金門不少地區出現積淹水災情，金城鎮後豐港來鳳宮近年每逢大雨必淹，昨天也不例外，積淹水達成人小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。