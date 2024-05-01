高雄最大里人口是最小里252倍 議員籲以級距增資源補助

高雄市鄰里區域多年未調整，各區鄰里人口懸殊，人口最多的左營區福山里有4萬5196人，最少的旗山區中寮里僅181人。高雄市議員黃文志今天上午質詢說，大、小里人數落差大，在平等分配下，導致大里資源相對不足，民政局是否評估以人口級距，做為增加資源補貼的可能性。民政局長閻青智說，是否能按照人口或面積來做不同級距的補助，會再來研議。

高雄議員黃文志今天上午質詢時表示，高雄市里人口最多的左營福山里有4萬5196人，第二多的左營區菜公里也有3萬5061人，而且人口都持續增加；人口最少的旗山區中寮里只以181人，福山里人口是中寮里252倍。

黃文志說，大小里人數落差大，林里長工作負擔量大，平等分配下，導致大里資源相對不足，長事務費雖調到五萬元，在大里來看還是不足，基層里長多希望大里能夠增加里幹事、鄰長。

黃文志表示，未來有開發潛力的里，例如楠梓區藍田里、仁武八卦里、三民區鼎泰里，未來有人口成長空間，是否要進行調整；民政局是否會評估以服務人口作為級距，補貼里長事務費或津貼的可行性，在合法合理的前提下，讓大里的里長在服務時有足夠資源可運用。

民政局長閻青智說，里長的事務補助費每已從每月4萬5000元調整為5萬元，這是內政部統一規範，地方政府無法各別調整，但如果里內需要的建設經費，市府都會協助，議員提到是否能按照人口或面積來做不同級距的補助，會再來研議。