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高雄力拚捷運建設 3路線施工、2路線規劃評估

中央社／ 高雄30日電

高雄軌道建設持續推進，除了今年初完工通車的環狀輕軌，捷運岡山路竹延伸線、小港林園線及黃線均持續施工；另外捷運紫線及由黃線延伸至前鎮漁港的前鎮漁港聯外軌道，也在規劃評估中。

高雄軌道建設4線齊發，4線包括環狀輕軌與捷運岡山路竹延伸線、小港林園線及黃線。環狀輕軌已於今年元旦完工通車，另外3條捷運路線則持續趕工中。

高雄市捷運局今天向中央社記者表示，岡山路竹延伸線分為第一階段及第二階段A、B段工程。第一階段由將更名為「岡山高醫」站的南岡山站往北延伸，路線增加1個RK1站，工程進度逾97%，預計6月底完工。

岡山路竹延伸線第二階段A段則由RK1站再向北延伸至RK6站，增設5站，整體工程進度逾20%，預計2027年底完工。第二階段B段則由RK6站再持續向北延伸，增加RK7、RK8站2站，正在發包作業中，計畫核定2029年底完工。

捷運黃線目前機電標、軌道標已發包完成，部分土建標已發包，全長22.91公里、共23站，路線橫跨三民、鳳山、前鎮、苓雅、新興、鳥松等6個人口稠密行政區，目標2028年底完工。

小港林園線則由目前的捷運紅線小港站往南延伸，增加RL1至RL7站共7站，路線串聯小港區及林園區，捷運局表示，土建標、軌道標及機電標均已發包，持續施工中，預計2030年底完工。

此外，市府也持續推動捷運紫線，初步規劃路線全長約36公里，行經三民、左營、楠梓、橋頭、燕巢、大樹等6個行政區，目前正在進行可行性研究評估。

為讓前鎮漁港漁獲買賣、批發交易及觀光客出入更便利，市府也研議將捷運黃線延伸至前鎮漁港。這段「前鎮漁港聯外軌道」預計今年完成路線規劃評估。

岡山 高雄捷運

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