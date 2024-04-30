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台鐵鳳山車站「空中鳳城」案 公告招商

中央社／ 高雄30日電

攸關高雄鳳山重大發展的「空中鳳城」促參ROT案今起招商。台鐵公司預計5月中旬舉辦招商說明會，全案總樓地板面積約4萬3187平方公尺，由鐵道局興建，預定7月完工後交付台鐵。

高雄市鳳山車站開發大樓整建營運移轉案」(促參ROT案)由交通部授權台鐵公司辦理，今天起公告招商，7月1日下午5時截止收件。台鐵公司今天新聞稿表示，為使潛在投資人更進一步瞭解本案，預計5月中旬舉辦招商說明會，將安排至鳳山車站開發大樓實地現勘，有關招商說明會報名資訊，近日將公布台鐵公司官網。

台鐵資產開發處資料，鳳山車站開發大樓由既有鳳山車站上方延伸興建主體，為3棟車站共構大樓，分別為A棟-10樓、B棟-6樓及C棟(電梯棟)-3樓，總樓地板面積約4萬3187平方公尺（以實際點交為準），由交通部鐵道局興建，預定今年7月完工後交付台鐵公司。

鳳山車站開發大樓「空中鳳城」位於高雄市都會區中心，民國112年每日上下車人數約1萬人，交通十分便利，且鳳山區人口為全高雄市之冠，周邊商業熱絡。

另外，車站大樓建築融入古城意象，貫穿曹公圳及鳳山百年城市風貌，刻劃出高雄最美天際線，已轉變為高雄璀璨新地標，日後將帶動觀光發展、進而創造觀光人流、商務需求，營造新商機潛力。

台鐵公司表示，期透過引進民間資金、創意與經營理念，結合交通運輸、休閒遊憩、娛樂交流等服務與機能，提升地方機能完善度、滿足便捷商務需求、提供高品質的多元行旅服務及更優質公共服務。

台鐵 鐵道 高雄市

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