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高鐵延伸屏東新訂都市計畫獲內政部審議通過 縣府打造星特區

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
高鐵延伸屏東新進度！內政部都委會今召開第1055次會議決議通過新訂高鐵屏東車站都市計畫，屏東縣府表示，屏東高鐵特定區未來結合交通、高科技產業、運動休閒、優質生活、綠意生態的星特區。圖／屏東縣政府提供
高鐵延伸屏東新進度！內政部都委會今召開第1055次會議決議通過新訂高鐵屏東車站都市計畫，屏東縣府表示，屏東高鐵特定區未來結合交通、高科技產業、運動休閒、優質生活、綠意生態的星特區。圖／屏東縣政府提供

高鐵延伸屏東新進度！內政部都委會今召開第1055次會議決議通過新訂高鐵屏東車站都市計畫屏東縣府表示，屏東高鐵特定區未來打造結合交通、高科技產業、運動休閒、優質生活、綠意生態的星特區。計畫區內保留4.86公頃社福用地，預計可提供800戶以上社會住宅，為全國第1個非六都整體開發劃設3%以上社宅儲備用地的縣市。

高鐵設站屏東及擴大高科技產業發展布局，縣府在屏東市六塊厝地區辦理新訂都市計畫，劃設面積約307公頃，2023年啟動都市計畫法定程序，歷時9個月，今獲內政部都委會審議通過。

縣府表示，新訂都市計畫以高鐵屏東車站為核心，結合周邊先行開發建設屏東縣運動休閒園區、屏東科技產業園區（擴區）、南部科學園區屏東園區及屏科實驗中學作空間規畫整合，未來作為串聯南台灣高科技廊帶關鍵地區，加速帶動「屏東星特區」發展產業新聚落，帶動產業發展及轉型，提升城市競爭力。

城鄉處指出，縣府配合中央政策，計畫區內留設4.86公頃社福用地（占區段徵收範圍3.28%），預計可提供800戶以上社會住宅，為全台第1個非六都整體開發範圍劃設3%以上社宅儲備用地的縣市，對屏東都市規畫具指標意義。

近年屏東高鐵站區周邊重大建設一棒接一棒，國科會主導屏東科學園區去年5月19日動土，屏科實驗中學今年4月23日動土，均預定於2027年全區完工；經濟部產業園區管理局所轄屏東科技產業園區（擴區）去年3月27日動土，預定2025年完工。縣府積極招商引資，吸引人才駐留屏東。

縣府規畫運動休閒園區第1期預定2024年底動土，2027年完工，至交通銜接需求，縣府推動特定區周邊6條聯外道路改善計畫亦已獲中央補助，積極辦理道路規畫設計及用地取得作業，力拚2027年全線開闢完成，完善生活圈通勤路網。

屏東縣 都市計畫 高鐵

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