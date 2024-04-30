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一度校長兼保全守警衛室 高市鍾志華指導科研獲獎135件

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市教育局副局長吳文靜（左）頒發科展20屆優良指導老師獎盃給五甲國中校長鍾志華（右）。圖／高市教育局提供
高市教育局副局長吳文靜（左）頒發科展20屆優良指導老師獎盃給五甲國中校長鍾志華（右）。圖／高市教育局提供

高雄市五甲國中校長鍾志華喜愛科學研究，帶領學生參加高市科學展覽達20屆之多，多達135件作品獲獎。光在今年高雄科展獲得逾10個獎項，獲高市教育局頒發優良指導老師。

高雄市第64屆科學展覽會，鍾志華指導五甲國中以「咖啡的秘密」當主題，研究何種研磨顆粒與沖泡溫度能提升咖啡口感，獲國中組生活應用科學第3名。另指導翁園國小研究土壤下的秘密，解決農藥與肥料所造成的汙染問題，獲得國小組生活應用科學第2名。

鍾志華歷任美濃區南隆國中實習老師、茂林國中教師、一甲國中校長，教學以來熱愛科學研究，每年帶領學生進行10件以上主題研究，喜歡從日常生活的食、衣、住、行之中發現研究主題，帶領學生田野調查，深入了解學生家鄉文化及特色。

鍾志華說，學生常有問不完問題，各式無厘頭問題十分有趣，過去一度暫代校園保全工作，要求學生配合他去到警衛室接受訓練，特殊經驗至今難忘；每次參賽都有不同收穫，看著學生從對科學無感到產生興趣，很有成就感。

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