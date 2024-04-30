黑鮪魚近日大出價跌讓饕客心動 屏東黑鮪魚觀光季周末登場迎客

黑鮪魚是生魚片頂級食材和饕客最愛，4月起進入魚汍期，屏東「第一鮪」21日拍賣會後，進貨開始加溫，今天一次進港70尾，累計200尾，拍賣均價由每公斤上千元的高檔降至600元上下，華僑市場和各海鮮餐廳外，東港魚市場黑鮪魚專賣區已日開張，以產地價方便遊客就地選購、享美食；邁入第24年的黑鮪魚文化觀光季，5月4日晚上由海洋音樂會揭開序幕。

東港區漁會說，黑鮪魚進港量近日開始加溫，今天進港70尾，創下單日最大量，拍賣均價由22日初進港的每公斤破上千，下滑至600元上下，隨著捕獲量漸增，且普遍是200公斤以上的大尾，在量大價跌的市場供需機制下，行情會隨之下滑，去年黑鮪魚合計拍賣超過4000尾，均價不到400元；受黑鮪魚升溫影響，黃鰭鮪和黑皮旗的買氣則下降，均價跌至150元上下，目前行情已相當低。

東港華僑市場和各海鮮餐廳供應生魚片外，有海鮮餐廳業者還開發全餐料理，讓人見識到「黑鮪魚全身都是寶」，東港區漁會專賣區12家攤商販售現撈黑鮪，還提供低溫宅配到府服務；吳姓攤商說，4月底進入大量，拍賣均價由每公斤千元的高價降至中價位的600元上下，目前金三角、上段、中段每台斤起價約5000元、3000元和2000元，赤身500元，隨著進港數量增加，價格會再降。

黑鮪魚文化觀光季5月4日至7月7日登場，縣府說，4日晚由海洋音樂會揭開序幕，邀羅時豐、朱海君、邱鋒澤等歌星一同尬歌，後續有海洋市集、美食推廣宴、民歌之夜等系列活動，今年推出鮪魚燒及限量紀念品「鮪の福肚包」，並新增5月25、26日在大鵬灣舉行的「海洋市集」，集結多元攤商品牌並設置海洋風格打卡區和休憩區，有表演活動、鱻食拍賣、手作體驗、趣味拍照裝置及滿額抽獎活動。