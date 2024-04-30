快訊

報稅賺好康！信用卡繳稅優惠大公開 分期0利率還可賺哩程回饋

影響5094戶！桃園下午無預警2度停電 台電揭原因：強降風致饋線跳脫

延宕逾半年！中共突宣布7月召開二十屆三中全會 主要議程曝光

黑鮪魚近日大出價跌讓饕客心動 屏東黑鮪魚觀光季周末登場迎客

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
進入黑鮪魚汍期，屏東東漁港近日進貨開始加溫，拍賣均價每公斤600元上下，華僑市場和各海鮮餐廳外，東港魚市場黑鮪魚專賣區也開張，不同部位的生魚片，讓人食指大動。記者潘欣中／攝影
進入黑鮪魚汍期，屏東東漁港近日進貨開始加溫，拍賣均價每公斤600元上下，華僑市場和各海鮮餐廳外，東港魚市場黑鮪魚專賣區也開張，不同部位的生魚片，讓人食指大動。記者潘欣中／攝影

黑鮪魚是生魚片頂級食材和饕客最愛，4月起進入魚汍期，屏東「第一鮪」21日拍賣會後，進貨開始加溫，今天一次進港70尾，累計200尾，拍賣均價由每公斤上千元的高檔降至600元上下，華僑市場和各海鮮餐廳外，東港魚市場黑鮪魚專賣區已日開張，以產地價方便遊客就地選購、享美食；邁入第24年的黑鮪魚文化觀光季，5月4日晚上由海洋音樂會揭開序幕。

東港區漁會說，黑鮪魚進港量近日開始加溫，今天進港70尾，創下單日最大量，拍賣均價由22日初進港的每公斤破上千，下滑至600元上下，隨著捕獲量漸增，且普遍是200公斤以上的大尾，在量大價跌的市場供需機制下，行情會隨之下滑，去年黑鮪魚合計拍賣超過4000尾，均價不到400元；受黑鮪魚升溫影響，黃鰭鮪和黑皮旗的買氣則下降，均價跌至150元上下，目前行情已相當低。

東港華僑市場和各海鮮餐廳供應生魚片外，有海鮮餐廳業者還開發全餐料理，讓人見識到「黑鮪魚全身都是寶」，東港區漁會專賣區12家攤商販售現撈黑鮪，還提供低溫宅配到府服務；吳姓攤商說，4月底進入大量，拍賣均價由每公斤千元的高價降至中價位的600元上下，目前金三角、上段、中段每台斤起價約5000元、3000元和2000元，赤身500元，隨著進港數量增加，價格會再降。

黑鮪魚文化觀光季5月4日至7月7日登場，縣府說，4日晚由海洋音樂會揭開序幕，邀羅時豐、朱海君、邱鋒澤等歌星一同尬歌，後續有海洋市集、美食推廣宴、民歌之夜等系列活動，今年推出鮪魚燒及限量紀念品「鮪の福肚包」，並新增5月25、26日在大鵬灣舉行的「海洋市集」，集結多元攤商品牌並設置海洋風格打卡區和休憩區，有表演活動、鱻食拍賣、手作體驗、趣味拍照裝置及滿額抽獎活動。

縣府說，往年報名秒殺的美食推廣宴，6月8日在東隆宮廣場辦理，限量100桌，1桌4990元，有10道復古口味辦桌菜餚，搭配紅寶石歌廳秀，邀黃妃、許富凱、郭忠祐演唱，同時在東港鎮光復路「海產街」佈置日式燈籠營造黑鮪魚文化觀光季慶典氛圍，朝隆路、進德大橋、豐漁橋、東隆街及延平路佈置璀璨燈光、打造熱鬧歡愉氣氛。

進入黑鮪魚汍期，屏東東港漁港近日進貨開始加溫，今天創下進港70尾新高，魚市場人聲鼎沸，拍賣均價下滑至每公斤600元上下。圖／民眾提供
進入黑鮪魚汍期，屏東東港漁港近日進貨開始加溫，今天創下進港70尾新高，魚市場人聲鼎沸，拍賣均價下滑至每公斤600元上下。圖／民眾提供
進入黑鮪魚汍期，屏東東漁港近日進貨開始加溫，拍賣均價每公斤600元上下，華僑市場和各海鮮餐廳外，東港魚市場黑鮪魚專賣區也開張，以產地價方便遊客就地選購、享美食。記者潘欣中／攝影
進入黑鮪魚汍期，屏東東漁港近日進貨開始加溫，拍賣均價每公斤600元上下，華僑市場和各海鮮餐廳外，東港魚市場黑鮪魚專賣區也開張，以產地價方便遊客就地選購、享美食。記者潘欣中／攝影

均價 東港 黑鮪魚

延伸閱讀

台南正副議長賄選案判無罪 柯文哲：舉國譁然、違反常識

影／台1線屏東枋山段3輛大車追撞 夾中間的油罐車司機送醫不治

藍質疑選舉官司法官丈夫曾為周春米受僱律師 周春米回應了

屏東縣長選舉無效案 國民黨團質疑法官丈夫曾為周春米受僱律師

相關新聞

高雄18名運動防護員「照顧81間學校體育班」 挨轟不足

高雄市府每年編列1千多萬經費在國中小設置運動防護站，目前全市有18名專任運動防護員，每年至少巡迴服務2校，但議員指出全市...

高鐵延伸屏東新訂都市計畫獲內政部審議通過 縣府打造星特區

高鐵延伸屏東新進度！內政部都委會今召開第1055次會議決議通過新訂高鐵屏東車站都市計畫，屏東縣府表示，屏東高鐵特定區未來...

黑鮪魚近日大出價跌讓饕客心動 屏東黑鮪魚觀光季周末登場迎客

黑鮪魚是生魚片頂級食材和饕客最愛，4月起進入魚汍期，屏東「第一鮪」21日拍賣會後，進貨開始加溫，今天一次進港70尾，累計...

遲遲等不到高捷！旗山居民自發提案 台鐵支線延伸旗美

高雄旗山老街去年逾800萬人次造訪，但當地大眾運輸僅有各路公車行駛，民眾前往當地都依賴汽、機車經國道、省道前往。民代期待...

駁二逾半世紀高港候工室 變身水岸輕軌旅宿

興建於1968年的高港候工室，原為港務局員工等候上工的臨時住所，三層樓建築後改為員工宿舍，閒置多年後3年前開始整建，如今...

藍質疑選舉官司法官丈夫曾為周春米受僱律師 周春米回應了

有媒體接獲檢舉稱2022年屏東縣長選舉官司案，一審屏東地院審判長承審法官陳怡先的丈夫、律師黃偉倫曾受僱於縣長當選人周春米...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。