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藍質疑選舉官司法官丈夫曾為周春米受僱律師 周春米回應了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米。圖／聯合報系資料照
屏東縣長周春米。圖／聯合報系資料照

有媒體接獲檢舉稱2022年屏東縣長選舉官司案，一審屏東地院審判長承審法官陳怡先的丈夫、律師黃偉倫曾受僱於縣長當選人周春米。屏東縣長周春米今透過縣府發言人鄞鳳蘭說，蘇清泉先生提起選舉訴訟中，周春米是被告。屏東法院的承審法官是黃律師太太，尊重屏東地院的職權與決定。

縣長周春米人在美國率領恆春民謠藝師團文化交流。周春米今透過縣府發言人鄞鳳蘭說，律師黃偉倫13年前在周春米的律師事務所任職，2014年5月離職。

鄞鳳蘭說，蘇先生選舉選輸，就說公務人員作票，訴訟打輸，就說法官有問題；否定民意，抹黑選務人員和司法，毫無民主素養。蘇提起選舉訴訟中，縣長周春米是被告；屏東法院的承審法官是黃律師太太，周縣長尊重屏東地院的職權與決定。

周春米 律師

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