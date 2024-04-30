不分大小里建設經費一律10萬元 高市議員批不合理

高雄市大小里人口落差大，外界詬病已久，連帶影響里鄰經費分配。議員白喬茵指出，全市890里建設經費採齊頭式平等，無論4.5萬人的里或300多人的里一律10萬元，遠落後桃園市60萬元、北市30萬元，居六都之末，應參考北市作法適度調整。民政局回應，各里建設經費僅是泛稱，主要防治登革熱使用，可視實際需求增加；依照人口或面積標準很有參考價值，會參考研議。

議員白喬茵今在議會民政部門質詢指出，全台前10大里有4里在高雄，分布於左營、楠梓。全台最大里、左營區最大里福山里人口4.5萬、最小聖西里329人，兩者人口落差137倍、面積差距750倍。

白喬茵分析六都鄰里經費指出，高雄市890里各10萬，台南市649里各13萬，台中625里各14萬，台北市456里各30萬，桃園516里各60萬、新北市1032里各60萬，高雄里數太多，所以建設經費六都最低。

白喬茵說，以左營區來看就不合理，無論4.5萬人或 300人都是10萬，台北市最新做法是達1萬人，每年多5萬元，高雄逾1萬人的里僅26里，僅會增加百餘萬預算，建議依人口或面積等標準增加，以改善人口密集區的公共生活品質。另里鄰整併談很多年，不要再拖。

民政局長閻青智指出，里建設經費是泛稱，六都用途與實際執行方式不太一樣，各10萬元是2016年調整後的數字，明確編在各區公所，主要用於登革熱防治，可適度增加。若以依照人口或面積標準很有參考價值，會參考北市規範與精神研議。