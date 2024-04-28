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澎湖湖西傳承、記錄石滬工法 獲選榮譽步道師

中央社／ 台北28日電

澎湖石滬漁法因失去產值逐漸失傳，但現在仍有一群人傳承石滬疊砌技藝。台灣千里步道協會表示，澎湖縣湖西鄉紅羅村工班傳承在地青年石滬工法，也記錄石滬修復的過程，獲得榮譽步道師殊榮。

台灣千里步道協會今天舉辦第4屆「榮譽步道師」頒證典禮，包含澎湖石滬修復工班、高雄六龜傳統技藝卵石駁坎，以及屏東白鷺部落「masa'e古道祭」獲獎。

台灣千里步道協會發起人之一李遠（小野）致詞表示，在他所有的工作中，只有千里步道最愉快，每次談話都與政治無關，談雨水是否會到水庫、植物的新品種、原住民、在地歷史等，「當社會不講八卦，都這些多美好」；千里步道已經走了18年，感謝所有支持、付出的人們。

榮譽步道師審議委員賀陳旦表示，千里步道不只表彰個人，未來也朝3個方向進化。首先，現在已經表彰整個社區，代表技術、文化已經傳承、發揚光大；第二，不只實體工程才是步道，因此有古道祭，代表族人可藉由此機會回到祖靈面前，將故事講給故人聽。

賀陳旦指出，第三，世界地球日剛過，但如澎湖石滬工法讓小魚可以進出、只留下大魚；高雄卵石駁坎也留有空隙，讓蛇、動物通過、棲息，步道有生物多樣性，讓生命共生、共存、共榮。

澎湖縣湖西鄉紅羅村石滬工班由幾位資深匠師帶領，致力培育在地青年傳承石滬工法，近年來已逐步修復多處聚落中的石滬文化地景。

石滬資深匠師洪振坤接受媒體訪問時表示，小時候長輩都說石滬是「自己的」，之前不懂是什麼意思，長大才知道這是一種技藝傳承；過去修復石滬是靠經驗，近年工班成立後，年輕人完整記錄下才發現真的有些知識，如配合潮汐、選石和砌石、由近而遠修復的工法等。

2009年莫拉克颱風沖毀荖濃溪畔的田地，高雄市六龜區的謝福興以傳統卵石駁坎，歷時近2個月時間，利用荖濃溪的石頭，以簡單的工具「石挖仔」、「鐵撬」與「畚箕」，自行用人力砌石，疊砌了200公尺長、100至190公分高的田埂。

在排灣族的幾個重要祭典中，「修路」是祭儀前籌備的一環，用意是讓祖靈可以回來。屏東縣來義鄉白鷺部落，更進一步發展出每年一次的「masa'e古道祭」，展現社群凝聚力、對於公共使用通道自發性的維護，以及傳統儀式的傳承。

屏東縣 澎湖縣

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