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31處路口裝好紅綠燈卻遲未送電 高雄民眾怒批：過馬路如虎口求生

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市仁武區新庄路、新鴻街口的紅綠燈，設置多月都未通電。記者王勇超／攝影
高雄市仁武區新庄路、新鴻街口的紅綠燈，設置多月都未通電。記者王勇超／攝影

高雄市區新開闢路段的十字路口，紅綠燈裝設完成後卻因遲遲未送電而無法作用，民眾無奈地說「過馬路如虎口求生」，民代痛批，台電3個月、半年之後甚至最慢1年才送電，紅綠燈就是不會亮，「以現代政府的效能，不該發生」。高市交通局說，會再與台電溝通改善。

台電表示，高雄市政府交通局申請的紅綠燈，包括設計中、施工中、檢驗中等案件，目前高雄市總計有31件未送電案件，台電會定期2個月一次，主動函知交通局申請案件的進度及需要協助事項，以加速供電。

高雄市議員邱俊憲說，高雄許多新開闢的路口未設置紅綠燈，發生交通事故的風險高，氣得民眾反映「到底要撞死多少人才要裝紅綠燈」，但好不容易經過會勘、紅綠燈也裝好了，卻遲遲等不到送電，「讓人生氣又失望！」而且紅綠燈設置時，道路先開挖一遍，紅綠燈設置好了，要通電時台電再來挖一遍，交通局應要求台電，未來在紅綠燈設置與通電的工程，要能一起施作。

高市交通局長張淑娟說，紅綠燈蓋好後無法送電的問題，「已經困擾很久」，目前如果有合適的場所可以借電，交通局在台電送電前的過渡期，會以借電的方式先啟動紅綠燈，交通局後續會再與台電做溝通來改善。

台電說，因需正式收到申請用電登記單才會啟動程序，與現場紅綠燈是否已裝設無關，若高雄市政府委託的承攬商已先裝設好紅綠燈，才開始向台電請電，容易造成民眾誤解台電延誤送電，事實上台電申請用電，需經過現勘、設計電源引接、施工、報竣工、檢驗送電，才能完成送電程序。

台電表示，目前申請用電部分主要遭遇的困難點，是用戶自備管線未埋或路證無法申請，因為部分道路是新鋪設的道路，禁挖時間長至1年，若剛好遇到此類案件，將導致申請用電程序延誤。

高雄市仁武區新庄路、新鴻街口的紅綠燈未通電，各方來車在路口爭道，居民嘆說，過馬路像是在虎口求生。記者王勇超／攝影
高雄市仁武區新庄路、新鴻街口的紅綠燈未通電，各方來車在路口爭道，居民嘆說，過馬路像是在虎口求生。記者王勇超／攝影

台電 紅綠燈 行人地獄 高雄市

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