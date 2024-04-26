柏村國小歡慶65周年 郝龍斌率家族10人感動參與

金門知名的將軍國小「柏村國小」今天上午舉行65周年校慶暨改建大樓落成典禮，創校人郝柏村的兒子郝龍斌偕郝家第三代、第四代共10位家屬到場揭綵，郝龍斌還代替父親感謝柏村師生、校友們，讓柏村校園一直響亮，他相信父親在天堂，一定也會以柏村國小為榮。

柏村國小今天上午舉行65周年校慶暨改建大樓落成典禮，郝龍斌偕同夫人高閬仙、女兒郝海玲、郝海琪、女婿黎世明、孫子郝漢武，以及郝龍斌女兒郝漢祥、小外孫、小外孫女、新未來文教基金會秘書黃博暉等，郝家第二代、第三代、第四代共10人到場；活動由柏村幼兒園學生李昕橦、郝家第四代外孫女陳瑞寧，兩位4歲小女生代表切蛋糕，象徵揭開「傳承、65嶄新起舞」序幕。

暌違5年、第二度蒞臨柏村國小校慶的郝龍斌表示，他今年帶著家族10人浩浩蕩蕩來看柏村國小辦學績效，他代表家族感謝學校邀請，他提及，先前擔任台北市長時，父親曾問他如果只剩一筆市政預算，他要做什麼，當時他回答教育，這答案得到父親的肯定，他們父子都認為，教育是根本，教育是未來真正的希望，感謝金門府會大力支持，歷任校長、老師們辛勤的耕耘，讓柏村國小有傑出的表現，產生很多傑出校友，當中有正副議長、將軍、校長、鎮長等，這麼多傑出校友在不同崗位上，做出貢獻，這也是教育最成功的地方。

縣府秘書長謝世傑表示，在教育部與縣府支持下，新校舍今天正式落成，將為學生們提供更舒適、更現代化的學習環境，也是金門縣學校發展的重要里程碑；期待以健康、勤學、創新、感恩的精神，發揮社區、學校及親師生良好互動關係，展現「柏村65 嶄新起舞」的柏村新風貌。

柏村國小自民國47年由胡璉司令官、郝柏村將軍及許多的軍中無名英雄興建，原有舊行政大樓歷經65年培育學子，於108年申請教育部老舊校舍改建經費。全新的柏村國小校舍主棟建築設計屋頂以一大兩小、三個等腰三角形做為屋頂外觀，秉持建校人郝柏村題字訓勉「想飛」意象，同時結合該校3個層面的教育理念，打造「一所會呼吸的學校」，也是金門第一座木質打造挑高的閱讀大階梯圖書館。

金湖鎮長陳文顧以校友會榮譽理事長表示，此次校友會贈送一座直徑150公分、重達40公斤的戶外大時鐘給學校，這是目前金門最大的戶外時鐘，藉此勉勵學子「珍惜光陰」。