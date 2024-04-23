民眾搭輕軌「換座位」跌倒骨折無理賠？ 高捷回應了
高雄市議員鄭光峰日前接獲民眾陳情，指稱在搭乘輕軌時不慎跌倒造成骨折，卻無法獲得保險理賠。對此高雄捷運公司表示，高捷與其他大眾運輸一樣，都有投保「旅客運送責任險」，如果是因高捷設備、系統導致的傷亡，保險公司一定會理賠。
據了解，該案件是一名長者在輕軌行進間，因自行移動想換座位時，不慎跌倒所致。高捷表示，傷者並非因輕軌設備、系統導致受傷，經保險公司調查後並不符合保險理賠資格，事後已向其及家屬溝通，並獲得理解。
高捷強調，高雄捷運及輕軌均投保「旅客運送責任險」，與其他大眾運輸如高鐵、台鐵、北捷都相同。旅責險只要受傷是由高捷引起，例如地板溼滑、燈光太暗等導致跌倒等，保險一定會理賠；但如果受傷原因是乘客自己造成的，例如在車輛行進間移動跌倒，就不會理賠，但仍會視個案內容來討論。
至於議員建議，修正保險理賠方式，保障民眾權益，高捷回應，目前與市府的合約是投保旅客運送責任險，未來若要投保不管責任歸屬，乘客均能獲得理賠的「強制險」，保費勢必大幅增加，需再進行研議討論。目前所知，並未有其他大眾運輸投保強制險。
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