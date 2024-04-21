高捷岡山車站 全路段擬裝隔音牆

高雄捷運岡山路竹延伸線RK1岡山車站試運轉完成最後關鍵測試，達到辦理初勘的依據要件規定，在5月上旬辦理初勘，朝今年6月底向北延伸至RK1岡山車站通車目標邁進，通車後檢討噪音問題，考慮全路段裝隔音牆。

RK1岡山車站按照未來通車初期營運班表進行測試，營運時間清晨5時55分至隔天凌晨零時55分，尖峰時間4至6分鐘班距、離峰時間8分鐘班距，模擬正常營運狀況。

捷運局指出，依大眾捷運系統履勘作業要點，試運轉須完成連續7天以上的系統穩定性測試並提出報告，目前捷運工程團隊圓滿完成試運轉測試，下月將辦初勘。

岡山車站試運轉期間，捷運列車從高架軌道進入中山南路後緊鄰民宅，發出巨大聲響引起民怨。陳姓住戶說，每5分鐘就有列車通過，發出嗡嗡喀喀聲，相當擾人；自測噪音值發現，捷運列車進站時聲響最高達77.7分貝、出站最高達78.4分貝，平均值都有63分貝以上，居民覺得煩躁、緊張。

捷運局說，目前已完成約300公尺隔音牆，等實際通車後，會根據民眾感受及法規要求，再做全面檢討。高雄捷運持續推進，串聯高雄路竹科學園區、橋頭第二園區、楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區等產業基地，服務北高雄35萬民眾及沿線就業人口。