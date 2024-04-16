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高市112年自行車事故28死 交通局進行車道總體檢

中央社／ 高雄16日電

台灣基進高市議員張博洋今天質詢表示，去年高雄市自行車事故死亡人數28人，全台第一，要求市府改善。交通局長張淑娟表示，已著手自行車道總體檢，檢討後交由工務局改善。

張博洋今天在議會質詢指出，根據交通部全國道安數據統計，去年高雄市自行車事故死亡人數高達28人，居全台第一。而在高雄市交通事故排行中，自行車死亡人數僅次於機車。

張博洋說，高雄市使用自行車通勤的人口僅次於機車與汽車，但整體環境卻面臨自行車道覆蓋率不足、鋪面品質不佳、標線車道危險、車道不連貫、車道障礙多等問題，要求交通局改善。

張博洋說，高雄市1435公里的人行道中，開放與單車族共用的路段只有2成，自行車專用道又不足。許多自行車道常常騎到半路會遇到如機電設施、路樹、路燈等阻礙物，左閃右閃，不只容易撞到行人，騎乘者也很難控制方向。

張博洋要求市府盤點公共自行車熱門騎乘路廊，率先建立自行車專用道，營造更友善自行車的騎乘環境，打造零死亡的自行車交通環境。

張淑娟答詢表示，交通局是規劃單位，去年已著手進行自行車道總體檢，檢討後相關問題會交由工務局改善，自行車事故多發生在高齡者，會再加強道安宣導。

自行車 車道 高雄市

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