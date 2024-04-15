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岡山路竹延伸6月通車轉乘站未改名 高市：地標未變

中央社／ 高雄15日電
高捷岡山車站接近完工，進行測試。 （中央社）
高捷岡山車站接近完工，進行測試。 （中央社）

高雄捷運紅線岡山路竹延伸線第1階段預計6月通車，現有的捷運紅、橘線將有5站要配合更名，但部分捷運、輕軌轉乘站仍不同名；交通局表示，未改名是考量現況地標未改變，暫無更名計畫。

將配合改名的5站，包括有橘線O4市議會站（舊址）更名為「前金」站、O1西子灣站更名「哈瑪星」站、O9技擊館站更名「苓雅運動園區」站；紅線R19楠梓加工區站更名「楠梓科技園區」站及R24南岡山站更名「岡山高醫」站。

交通局表示，各站更名原因不同，如岡山高醫將啟用，更名更有辨識度；楠梓加工區與技擊館已更名，站名也因此跟著改；市議會遷至鳳山，原站便以在地的前金區為名；O1離西子灣有數百公尺距離，以當地哈瑪星名稱命名更具辨識度。

不過，仍有捷運、輕軌轉乘站不同名，如捷運R13凹子底站與輕軌C24愛河之心站、捷運R6凱旋站與輕軌C3前鎮之星站，這次並未更名，遭質疑仍有混淆問題。

交通局表示，愛河之心及前鎮之星是市府重要建設，車站經民眾票選及召開審議會議後而核定命名，考量現況因地標並未改變，目前沒有更名計畫；另外，市府已通過高雄市政府大眾捷運系統車站更名作業要點，將於近日公告施行。

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