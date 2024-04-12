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陳其邁拍板1.5億元 高雄午餐費補助每餐加碼2元

中央社／ 高雄12日電
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影

高雄加碼補助營養午餐，每人每餐從2元提升至4元。高雄市長陳其邁今天說，考量近2年物價與基本工資上漲，113學年度起將學校午餐加碼補助，合計補助經費增至1億5000萬元。

教育局今天發布新聞稿指出，加碼補助餐費是為了維持高雄學生的午餐品質，也兼顧團膳業者合理成本，更讓家長在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後減輕經濟負擔。

教育局表示，高雄市學校午餐基準費原則上每2年會進行檢討調整。此次在參考消費者物價指數及基本工資等因素下，為確保學生用餐品質及兼顧團膳業者合理成本，由陳其邁親自拍板，113學年度起再調高午餐基準費新台幣2元，並由市府補助調漲費用。

教育局指出，此次為高雄市自111學年度補助午餐費2元後，再次調整補助。113學年度起，市府將補助高國中小學生每人每餐合計達4元，每年所需經費增加至1億5000萬元。

高雄市午餐基準費從今年9月起，分別調高為國小46元、國中49元及高中51元，並授權學校負4至正8元的區間調整。

另外，加上中央補助學校午餐採用三章一Q（國產可追溯生鮮食材）食材費，每人每餐可再增加10元至14元，讓高雄學生能吃得飽，更能吃得好。

教育局強調，高雄市幅員廣大，這次的午餐加碼補助特別考量城鄉平權，要讓偏鄉學生也能享受到跟市中心學生一樣的用餐品質。在合理的餐費下，讓學生能享用到營養衛生的餐食，同時也不增加家長負擔，並兼顧廠商合理成本。

教育局 食材

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