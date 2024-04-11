恭喜！高師大男子足球隊奪金牌 成軍2年創佳績獲頒獎盃

112學年度大專校院運動聯賽近期落幕，高雄師範大學成軍2年的男子足球隊奪得第三級冠軍，晉升第二級；女子排球隊則再度奪銅，連續4年獲得第三名，隊長林靖儀對明年創造佳績充滿信心；為肯定2隊為校爭光，校長王政彥特別於今中午親頒表揚狀表揚與道賀，並接受兩名隊長呈獻獎盃。

足球隊隊長兼總教練蔡憲杰指出，從自己籌組球隊到尋找球員，成軍第二年就奪冠，這兩年的辛苦都值得了。能走到這一步，非常感謝學校、指導老師蔡俊賢教授、隊友及校友會的支持與贊助。在男三級拿下冠軍後，明年將晉升到二級，期盼有機會讓高師大足球隊，在大專一級賽事登場。

女子排球隊在總教練陳膺成嚴格訓練與隊長林靖儀帶領下，氣勢奔騰勢如破竹，首戰便以3比0壓勝國立體大。令人惋惜的是，高師大連續4年在4強戰中敗於台師大，進入銅牌戰。季軍戰中遭遇中正大學，在鏖戰2小時又5分後，高師大得以3比2險勝，獲得第3名。賽後總教練陳膺成也戲稱「連續4屆第3名都快變成『保三總隊』了！」