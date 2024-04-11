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恭喜！高師大男子足球隊奪金牌 成軍2年創佳績獲頒獎盃

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
112學年度大專校院運動聯賽近期落幕，高雄師範大學成軍二年的男子足球隊奪得第三級冠軍，晉升第二級。圖／高師大提供
112學年度大專校院運動聯賽近期落幕，高雄師範大學成軍二年的男子足球隊奪得第三級冠軍，晉升第二級。圖／高師大提供

112學年度大專校院運動聯賽近期落幕，高雄師範大學成軍2年的男子足球隊奪得第三級冠軍，晉升第二級；女子排球隊則再度奪銅，連續4年獲得第三名，隊長林靖儀對明年創造佳績充滿信心；為肯定2隊為校爭光，校長王政彥特別於今中午親頒表揚狀表揚與道賀，並接受兩名隊長呈獻獎盃。

足球隊隊長兼總教練蔡憲杰指出，從自己籌組球隊到尋找球員，成軍第二年就奪冠，這兩年的辛苦都值得了。能走到這一步，非常感謝學校、指導老師蔡俊賢教授、隊友及校友會的支持與贊助。在男三級拿下冠軍後，明年將晉升到二級，期盼有機會讓高師大足球隊，在大專一級賽事登場。

女子排球隊在總教練陳膺成嚴格訓練與隊長林靖儀帶領下，氣勢奔騰勢如破竹，首戰便以3比0壓勝國立體大。令人惋惜的是，高師大連續4年在4強戰中敗於台師大，進入銅牌戰。季軍戰中遭遇中正大學，在鏖戰2小時又5分後，高師大得以3比2險勝，獲得第3名。賽後總教練陳膺成也戲稱「連續4屆第3名都快變成『保三總隊』了！」

校長王政彥表示，首先要恭喜甫成軍二年就奪冠的足球隊與一路過關斬將榮獲季軍的女子排球隊，他從小學起踢足球踢到大學，非常熱愛足球，比賽開始即從校友會群組中關注到每場競賽，非常感佩蔡憲杰隊長及隊員們，在有限資源下踢出這麼好的成績。女子排球隊確也不容易，能在高手如雲的一級決賽中奪得銅牌，期盼繼續努力，進二望一，再創佳績。

112學年度大專校院運動聯賽近期落幕，高雄師範大學成軍二年的男子足球隊奪得第三級冠軍，晉升第二級。圖／高師大提供
112學年度大專校院運動聯賽近期落幕，高雄師範大學成軍二年的男子足球隊奪得第三級冠軍，晉升第二級。圖／高師大提供

排球 教練 足球

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