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海保署攜手中山大學復育海草 澎湖縣為最佳地點

中央社／ 高雄10日電

海洋委員會海洋保育署與國立中山大學合作，調查台灣周遭海域14處海草床四季現地海草生物及環境資料，分析及建構最適棲地模型，發現澎湖本島沿岸適合海草復育面積最廣。

海保署指出，其他適合復育海草棲地點位還有恆春、新竹沿海及小琉球；調查結果能作為地方政府、團體與企業推動「藍碳」復育工作重要參考。

海保署新聞稿表示，這項復育海草生態計畫，委託中山大學研究團隊於民國112年在澎湖、西海岸、恆春與小琉球等海域調查，發現甘草、卵葉鹽草、泰來草、線葉二藥草、單脈二藥草及貝克氏鹽草等6種海草，同時蒐集四季現地海草密度、葉長、葉寬、根系錨定力與光合作用效率等生物資料，及溫度、鹽度、營養鹽、底質粒徑等環境資料。

海保署指出，後續運用多光譜航拍與即時動態定位「RTK」（Real－time kinematic）調查海草床現地分布，將調查資料網格化匯入地理資訊系統（ArcGIS）建構最適棲地模型，將各場址區分「較不適合」、「適合」、「較適合」及「非常適合」4種等級。

海保署表示，建立模型能提供台灣未來不同尺度下海草復育選址的標準化流程，其中「最適棲地」指適合海草生存棲地，但很多棲地可能已受到自然或人為干擾而漸漸不適合海草生存，此情況下需輔以棲地復原增加復育成效。

海保署以小琉球肚仔坪為例，當地近20年海草覆蓋面積銳減，伴隨著具挖鑿特性的梅氏長海膽與口鰓海膽大量出現，造成潮間帶岩石裸露與淤沙驟減，經初步觀察現地海草床狀況，推測底沙缺乏與大量海膽影響，可能是肚仔坪泰萊草海草床衰敗主因。

因此目前中山大學研究團隊正以移除海膽，將海草移植至沙袋搭配籠具去除食植效應，在肚仔坪進行棲地恢復與海草復育實驗，作為評估大規模復育參考；調查計畫執行中，待成果報告完成將提供民眾下載參閱完整內容。

中山大學 小琉球 海膽

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