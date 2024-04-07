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動保教育扎根校園230場不夠搶 高市增種子教師計畫

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
動保課程讓孩子透過學習成為一個負責任的小飼主。圖／高雄市農業局提供
動保課程讓孩子透過學習成為一個負責任的小飼主。圖／高雄市農業局提供

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高雄市動保處持續辦理動物保護扎根計畫，進入校園巡迴教育宣導，其中「動物保護教育暨環境教育融入在校推廣課程」，今年度截至目前已受理超過230場次，仍有不少學校沒搶到名額，未來將增加種子教師研習課程，提供教師一個嶄新的進修課程。

為建構友善動物城市，並落實動物保護扎根計畫，高雄市動物保護處於2024年度持續辦理校園巡迴宣導工作，除了協助各級學校師生對「動物保護教育」瞭解與重視外，並融入「動物五大自由」、「寵物防災」、「性平教育」與「經濟動物福利」等多元課程內容，並結合好「伴」友善動物空間，由犬貓擔任助教，不定期舉辦飼主宣導講座，期望在今年能為創造更多「毛孩幸福家庭」。

動保處表示，今年首場「動物保護教育暨環境教育融入在校推廣課程」已經緊鑼密鼓展開，由動保處培訓的講師群以趣味活潑又淺顯易懂的方式，向孩子宣導寵物是家人、終養不棄養的觀念、植入晶片完成寵物登記、定期施打疫苗等知識，孩子們都專心聆聽，努力學習如何成為一個負責任的小飼主。

動保處每年都會安排經驗豐富的講師群進入校園巡迴教育宣導，從幼兒園到大專院校，依據不同年齡層學生設計教材內容，積極協助各校園推動基層動物保護工作。動保處處長葉坤松說，「動物保護教育暨環境教育融入在校推廣課程」每年皆吸引許多學校爭相報名，經統計今年度截至目前已受理超過230場次，25,000人次完成報名。

尚未搶到名額的學校也不用擔心，接下來也可以選擇「高雄市動物保護教育紮根-種子教師研習課程」，提供教師一個嶄新的進修課程，歡迎把握機會報名。

高雄市動保處持續辦理動物保護扎根計畫，進入校園巡迴教育宣導。圖／高雄市農業局提供
高雄市動保處持續辦理動物保護扎根計畫，進入校園巡迴教育宣導。圖／高雄市農業局提供

寵物 教師 校園

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