聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東高樹超大夢幻戲水樂園 連假後兩天免費開放湧現人潮
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
屏東縣高樹鄉公所在舊寮一號護岸旁打造新豐親水公園，因尚未全區開發完成，無法常態開放，但只要配合大型活動開放就吸引爆滿人潮，其中約1.8公頃大的戲水池是超大型免費玩水景點，是親子心目中夢幻戲水樂園，公所配合清明連假和兒童節於今、明天免費開放，上午就湧現大量人車，大人小孩玩水清涼又開心。
高樹鄉新豐村河堤在八八風災時遭大水沖毀，在河堤重新建置後，高樹鄉公所規畫打造新豐親水公園，總開發面積25公頃，現已完成1.8公頃戲水池，建置戲水區、各種童趣造型花灑、草坪、觀景台、景觀廊道等，是超大型免費玩水景點，另有遮陽棚、淋浴更衣間等相關設備，成為親子心目的夢幻戲水樂園。
高樹鄉公所表示，除了新豐親水公園開放戲水，現場還有夢幻滑水道、市集和以及音樂、小丑氣球秀和市集，今、明天上午10時到下午5時開放；鄉長梁正翰也透過臉書分享現場影片，表示一大早開始就湧入人潮及車潮，「連假最後兩天，大家來玩水囉！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言