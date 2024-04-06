屏東高樹超大夢幻戲水樂園 連假後兩天免費開放湧現人潮

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屏東縣高樹鄉公所在舊寮一號護岸旁打造新豐親水公園，因尚未全區開發完成，無法常態開放，但只要配合大型活動開放就吸引爆滿人潮，其中約1.8公頃大的戲水池是超大型免費玩水景點，是親子心目中夢幻戲水樂園，公所配合清明連假和兒童節於今、明天免費開放，上午就湧現大量人車，大人小孩玩水清涼又開心。

高樹鄉新豐村河堤在八八風災時遭大水沖毀，在河堤重新建置後，高樹鄉公所規畫打造新豐親水公園，總開發面積25公頃，現已完成1.8公頃戲水池，建置戲水區、各種童趣造型花灑、草坪、觀景台、景觀廊道等，是超大型免費玩水景點，另有遮陽棚、淋浴更衣間等相關設備，成為親子心目的夢幻戲水樂園。