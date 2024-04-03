聽新聞
test
0:00 / 0:00
濃霧來襲金門變「關島」 海空交通全停擺2千旅客滯留
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
霧鎖金門！金門連日來都吹南風，濃霧來襲，搞得海空交通大亂，今天上午到下午2點多金門尚義機場都關場中，共取消20架次航班，連同昨天滯留旅客，共有約2千多位旅客滯留機場，金門航空站於是啟動海運備援B計畫，下午14點半將滿載300位滯留旅客返台；此外，小三通目前也都暫停航運，有近2千名遊客在水頭碼頭等候。
金門連日來都出現濃霧，今天一早金門尚義機場的能見度就在50至100公尺間徘徊，截至下午14點多，共取消24架次航班，機場擠滿等候搭機旅客，眼見濃霧不散，有些人撤離，到附近景點逛逛，但大多數人都待到機場等待，預計有2千多人滯留。
有遊客就說，他本來來金門出差2天，沒想到遇上「霧鎖金門」，看來今天也沒機會，沒辦法只能繼續等，但這次的經驗，讓他以後霧季可能都不敢來金門。
小三通航線，包括金門往返五通與石井航線則是從上午7點40分起就暫停航駛，一直到下午14點多也都未恢復航行，水頭通關大樓內擠滿上千名等候的旅客，不少人等累了，只能坐在椅子上補眠；有旅客說，昨天一整天停航，今天目前也還未開航，她已經等了1天多，今天更是凌晨6點多就來等，讓她的旅遊心情大受影響，感覺超不爽。
也有旅客早就訂好飛往大陸內地的機位，現在被困在金門，無法趕上班機，只能無語問蒼天，旅客陳先生說，金門的霧季，就是這樣，真的很不方便。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言