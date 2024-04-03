濃霧來襲金門變「關島」 海空交通全停擺2千旅客滯留

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霧鎖金門！金門連日來都吹南風，濃霧來襲，搞得海空交通大亂，今天上午到下午2點多金門尚義機場都關場中，共取消20架次航班，連同昨天滯留旅客，共有約2千多位旅客滯留機場，金門航空站於是啟動海運備援B計畫，下午14點半將滿載300位滯留旅客返台；此外，小三通目前也都暫停航運，有近2千名遊客在水頭碼頭等候。

金門連日來都出現濃霧，今天一早金門尚義機場的能見度就在50至100公尺間徘徊，截至下午14點多，共取消24架次航班，機場擠滿等候搭機旅客，眼見濃霧不散，有些人撤離，到附近景點逛逛，但大多數人都待到機場等待，預計有2千多人滯留。

有遊客就說，他本來來金門出差2天，沒想到遇上「霧鎖金門」，看來今天也沒機會，沒辦法只能繼續等，但這次的經驗，讓他以後霧季可能都不敢來金門。

小三通航線，包括金門往返五通與石井航線則是從上午7點40分起就暫停航駛，一直到下午14點多也都未恢復航行，水頭通關大樓內擠滿上千名等候的旅客，不少人等累了，只能坐在椅子上補眠；有旅客說，昨天一整天停航，今天目前也還未開航，她已經等了1天多，今天更是凌晨6點多就來等，讓她的旅遊心情大受影響，感覺超不爽。