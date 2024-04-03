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新聞眼／拿市政資源做人情 苦了基層

聯合報／ 本報記者徐白櫻

高雄市發展演唱會經濟，創造龐大經濟效益，樂迷開心，但免場租及大批人力支援，屢遭民代質疑動用大量社會資源支撐，也影響居民生活，「錢給廠商賺，班都公務員加」，變成基層人員不能說的秘密。學者建議，收場租及補貼可以並行不悖，也能避開首長輪替帶來的政策不確定性。

大型活動及演唱會幕後動員層面甚廣，涉及警察、交通、環保、高捷、台鐵、高鐵及經發、觀光、文化等單位人員，交通與觀光常是最大苦主。公務員私下抱怨，演唱會值班時數高達10或12小時，專案加班可採加班費補休，加班費只能報8小時，補休沒限制，身上累積2、300小時補休時數，約估30天才能休完，特休都休不完，哪來時間補休。

樹德科技大學行銷管理系副教授黃慶源表示，英國愛丁堡、德國漢諾威及比利時安特衛普等城鎮，靠藝術、會展或電音活動存活，收錢從不手軟，一樣帶動旅宿觀光業。

他認為，有些演藝場館免收場租無可厚非，但演唱會可以「收錢歸收錢、補貼歸補貼」，依據經濟效益制訂不同收費標準，公部門可以靠收益補貼出勤人員、回饋社區或扶植藝文團體，收費制度化，替場館設定年度營運目標，也省去「我當市長免費、別人當市長就要恢復收費」的疑慮。

加班費 演唱會 補休

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