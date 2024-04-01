快訊

00940爆量逾45萬張！前十大成分股全下挫 這檔跌最重

吃到可能遭汙染的食物怎麼辦？營養師強推3類排毒營養素助代謝

為兒涉黃致歉 邱國正：我雖然痛但不會幫他救火

墾丁南灣無照開民宿罰6萬拒繳 粉色機車遭查封立刻繳清

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東分署到民宿查封粉紅色光陽機車後，這名義務人當天下午就將欠款繳清。圖／屏東分署提供
屏東分署到民宿查封粉紅色光陽機車後，這名義務人當天下午就將欠款繳清。圖／屏東分署提供

屏東縣一名女子未領民宿登記證，卻在墾丁南灣經營民宿，該民宿共5個房間，屏縣府2021年間不定期檢查時發現無照經營，依據觀光發展條例裁罰6萬元，義務人未繳納，案件移送至法務部行政執行署屏東分署，分署到其民宿發現一輛粉色光陽機車，當場查封，當天下午這名義務人立刻匯款繳清。

屏東分署指出，此案在2022年8月受理後，曾扣押義務人股票及現金股利仍未獲償，經調閱資料發現這名女子還掛名8家民宿負責人，義務人雖與書記官聯絡宣稱要來繳納欠款，卻遲未處理。

屏東分署調查，義務人現仍於滿州及南灣經營4家民宿，上月中旬分署書記官親至此4家民宿現場執行，在南灣民宿前發現義務人所有的一輛浪漫粉紅色光陽機車，當場張貼封條實施查封，當天下午義務人旋即購買匯票8萬多元，連同其他欠費一併繳清。

屏東縣府交旅處副處長倪國鈞日前到分署拜訪分署長柯怡如，表示縣府對民眾檢舉、網民發文或稽查發現的非法民宿，會開罰並勒令歇業。柯怡如說，屏東分署刻正實施「睡睡屏安——無照旅宿業OUT」專案，對無照經營旅宿業挨罰的義務人會加強執行，提升屏東觀光品質，杜絕無照旅宿業，並守護在地觀光聲譽。

屏東分署提醒，春假連4天假期將屆，國人出遊預訂或入住旅館及民宿前，可先上網查詢是否為合法業者，以保障自身權益。業者無照經營旅館得按次處罰，每次最高罰鍰50萬元，無照經營民宿最高則是裁罰30萬元，案件一經移送，分署定會貫徹執行，以確保旅宿安全。

屏東縣 民宿 粉紅色

延伸閱讀

阿德登山隊喊告 四叉貓自承翻車：好怕被告！乖乖的道歉並刪文

民宿業者持槍轟數發部大門被羈押 裁定書曝：他擁槍彈多、火力很強大

民宿業者槍擊數發部遭四叉貓抹黑 阿德登山隊不滿將蒐證提告

怨政府限制陸客...以霰彈槍朝數發部轟3槍 南投民宿業者羈押禁見

相關新聞

「山地門」改名了嗎？ 屏東三地門鄉長透露其中意義

近日前往屏東縣三地門鄉時，行經三地村入口處，看到兩塊看板寫著「歡迎來山地門」、「感謝來山地門」，讓不少人困惑，「三地門鄉...

墾丁南灣無照開民宿罰6萬拒繳 粉色機車遭查封立馬繳清

屏東縣一名女子未領民宿登記證，卻在墾丁南灣經營民宿，該民宿共5個房間，屏縣府2021年間不定期檢查時發現無照經營，依據觀...

橋科開路農地面臨二次徵收 農民反彈

配合高雄橋頭科學園區開發，省道台39線高鐵橋下燕巢至橋科1.4公里優先施作，預計後年6月完工。約20處農地及6家工廠受影...

60歲社工師 走過20年助人旅程獲獎

保母虐童案震驚社會，涉案社工被上銬帶走，一度引爆社工出走潮。屏東縣社會處東港社會福利服務中心60歲社工師邱靖雯卻是40歲...

北竿機場擴建缺配套引民怨 民間發動罷免連江縣長

北竿機場擴建案缺乏配套、無視漁民連署結果開放大陸漁工等，連江縣府施政引起部分民意不滿。昨媒體人吳軾子宣布發動罷免連江縣長...

去年小看「大港」沒賺到 今年夜市攤商忙到要貼藥布

去年小看演唱會經濟威力，讓鄰近「大港開唱」的鹽埕埔夜市攤商，因備料不足看得到人潮賺不到錢潮，今年他們備足食材忙翻天，笑說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。