墾丁南灣無照開民宿罰6萬拒繳 粉色機車遭查封立刻繳清

屏東縣一名女子未領民宿登記證，卻在墾丁南灣經營民宿，該民宿共5個房間，屏縣府2021年間不定期檢查時發現無照經營，依據觀光發展條例裁罰6萬元，義務人未繳納，案件移送至法務部行政執行署屏東分署，分署到其民宿發現一輛粉色光陽機車，當場查封，當天下午這名義務人立刻匯款繳清。

屏東分署指出，此案在2022年8月受理後，曾扣押義務人股票及現金股利仍未獲償，經調閱資料發現這名女子還掛名8家民宿負責人，義務人雖與書記官聯絡宣稱要來繳納欠款，卻遲未處理。

屏東分署調查，義務人現仍於滿州及南灣經營4家民宿，上月中旬分署書記官親至此4家民宿現場執行，在南灣民宿前發現義務人所有的一輛浪漫粉紅色光陽機車，當場張貼封條實施查封，當天下午義務人旋即購買匯票8萬多元，連同其他欠費一併繳清。

屏東縣府交旅處副處長倪國鈞日前到分署拜訪分署長柯怡如，表示縣府對民眾檢舉、網民發文或稽查發現的非法民宿，會開罰並勒令歇業。柯怡如說，屏東分署刻正實施「睡睡屏安——無照旅宿業OUT」專案，對無照經營旅宿業挨罰的義務人會加強執行，提升屏東觀光品質，杜絕無照旅宿業，並守護在地觀光聲譽。

屏東分署提醒，春假連4天假期將屆，國人出遊預訂或入住旅館及民宿前，可先上網查詢是否為合法業者，以保障自身權益。業者無照經營旅館得按次處罰，每次最高罰鍰50萬元，無照經營民宿最高則是裁罰30萬元，案件一經移送，分署定會貫徹執行，以確保旅宿安全。