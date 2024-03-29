高雄市區道路突裂 挖管中心：台電電線走火引發
高雄市三民區民族一路與寶鼎街口的機車道，今天下午4時許疑因台電地下電纜故障爆炸，造成路面突然崩裂，雖無人員受傷，但造成三民區共824戶停電。台電已派人搶修後，已在下午5時26分復電，地下電纜故障原因仍在釐清中。
高雄市三民區民族一路與寶鼎街口的機車道，今天下午4時許路面突然裂開。高市挖管中心說，經查路面底下有台電的電線走火爆裂，導致路面裂開。案發後，台電、水利局經發局、工務局派員到場，現場未造成人員受傷或物品受損，僅有路面裂開。
台電高雄區處表示，三民區有地下電纜故障，不僅造成路面裂開，也在今天下午4時47分許造成大順二路、民族一路、民族二路、同盟一路、自由一路、自由二路、自由二橫巷、河堤南路、龍德新路、灣興街一帶共824戶停電，經搶修已在下午5時26分復電，造成造成民眾不便，深感抱歉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言