高雄市區道路突裂 挖管中心：台電電線走火引發

高雄市三民區民族一路與寶鼎街口的機車道，今天下午4時許疑因台電地下電纜故障爆炸，造成路面突然崩裂，雖無人員受傷，但造成三民區共824戶停電。台電已派人搶修後，已在下午5時26分復電，地下電纜故障原因仍在釐清中。

高雄市三民區民族一路與寶鼎街口的機車道，今天下午4時許路面突然裂開。高市挖管中心說，經查路面底下有台電的電線走火爆裂，導致路面裂開。案發後，台電、水利局經發局、工務局派員到場，現場未造成人員受傷或物品受損，僅有路面裂開。

台電高雄區處表示，三民區有地下電纜故障，不僅造成路面裂開，也在今天下午4時47分許造成大順二路、民族一路、民族二路、同盟一路、自由一路、自由二路、自由二橫巷、河堤南路、龍德新路、灣興街一帶共824戶停電，經搶修已在下午5時26分復電，造成造成民眾不便，深感抱歉。