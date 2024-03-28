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南部民團反對老舊核電廠延役 籲國民黨正視核安

中央社／ 高雄28日電

立院國民黨團推動「核子反應器設施管制法」修法、明定不設定延役申請期限，南部十多個民間團體今天到國民黨高市黨部前表達抗議並籲國民黨正視核安；市黨部派代表收下陳情書，表示會向黨中央轉達心聲。

國民黨立委考量台灣電力需求攀升，因應國際淨零碳排、重啟核能趨勢，將在本會期提出「核子反應器設施管制法」修正草案，明定不設定延役申請期限。

對此，南部十多個環保、教育、民主與人權等領域民間團體，今天齊集國民黨高雄市黨部前表達抗議並遞交陳情書，希望國民黨正視核安問題。國民黨高雄市黨部派代表收下陳情書，並表示會向黨中央轉達南部民間團體心聲及訴求。

地球公民基金會執行長王敏玲說，國民黨部分立委無視老舊核三廠的安全與核廢料問題，主張核三延役，形同強迫南部繼續忍受老舊核三廠運轉的安全威脅與不正義。

地球公民基金會主任蔡卉荀說，隨著不斷發現地質新事證，核三廠須一邊運轉、一邊花錢修補，宛如邊開車邊修車，尤其核三廠已是「40年老車」，安全風險與維修成本只會越來越高。

高雄市輔育人員職業工會秘書長楊秀彥說，國民黨立委新上任，不思立法解決核廢料，反而急著修法讓老舊核電廠繼續發電、製造更多核子垃圾，「將燙手山芋丟給下一代，這是負責任的行為嗎？核廢料不處理，核電就是不正義的能源」。

高雄市公民監督公僕聯盟副理事長周益村表示，老舊核三廠的核安風險高、沒有任何一個縣市願意接受核廢料，這都是不爭事實；應把國家資源投注於推動節能、強化電網、發展再生能源，而不是用來延役老舊不安全核電廠。

國民黨 核三廠 核廢料

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