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拚城市外交 高雄與科索沃普里斯汀納締結姊妹市

中央社／ 高雄22日電

科索沃首都普里斯汀納市市長拉瑪（Përparim Rama）今天上午拜會高雄市陳其邁，雙方並在高雄市政府舉行締盟儀式，簽署姊妹市協定。高雄成為普里斯汀納市亞洲第1個姊妹市。

拉瑪於18日至23日率團訪台參加智慧城市展，此行訪台重點便是與高雄市正式締結姐妹市。上午陳其邁與拉瑪率雙方市府團隊，在駐匈牙利代表劉世忠視訊見證下，完成簽署「高雄市及普里斯提納市締結姊妹市協定」。

此外，拉瑪也將出席高雄大港創艦與科索沃新創中心（Innovation Centre Kosovo, ICK）合作備忘錄簽署儀式，見證雙邊實質合作第一步。

陳其邁致詞表示，近年台灣與歐洲關係持續升溫，科索沃與台灣在追求自由民主的路上面臨相似挑戰，也讓高雄與普里斯汀納的締盟更具意義。

陳其邁說，高雄是南台灣最大海港城市，積極推動產業升級與轉型，包括台積電進駐高雄、布局5GAIoT、電動車等產業。期待加強雙邊交流與發展，展開在各領域的合作。

拉瑪表示，充分體驗高雄的活躍和多元創意，見證高雄從工業重鎮轉型為智慧城市，相信雙方相似經驗促成兩市美好友誼及合作願景。兩市於智慧城市、資訊通信和新創產業等有合作潛力，採取實質行動促進夥伴關係也是雙方共識。

高市行政暨國際處表示，普里斯汀納市成為高雄第39個姊妹市及友好夥伴城市，兩座城市未來將於智慧交通、智慧醫療、數位轉型、文化及教育等領域推動實質合作。

普里斯汀納市訪團在高雄訪問4天，高市府不僅在智慧城市展期間安排訪團進行主題參訪，邀建築師出身的拉瑪參訪高雄市立圖書館總館，體驗高雄的綠色建築特色，拉瑪也受邀擔任首屆CityCOP講者，分享淨零永續經驗。

科索沃 陳其邁 高雄市

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