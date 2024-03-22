高雄智慧城市展登場 至少帶來200多個國外潛在廠商

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右二）特別參觀集結高雄各大醫院智慧結晶的智慧醫療館。記者王昭月／翻攝
高雄市長陳其邁（右二）特別參觀集結高雄各大醫院智慧結晶的智慧醫療館。記者王昭月／翻攝

2024高雄智慧城市展今起在高雄展覽館展登場，共150家廠商、550展攤，高雄市長陳其邁主持開幕典禮時表示，因應極端氣候變遷與碳關稅的時代來臨，高雄特別著重淨零轉型與數位轉型，盼透過國際不同的城市合作平台，共同集思廣益，分享彼此城市治理的經驗。

智慧城市論壇暨展覽（SCSE）於2014年首辦，已成亞洲最大規模智慧應用解決方案展會，全球知名，今天開幕典禮產官學界雲集，包括高雄市長陳其邁、數位發展部、國發會官員及台灣智慧城市產業聯盟會長陳俊聖、台北市電腦公會理事長彭双浪及3大國際城市組織要員都出席，現場展示5G、AI、物聯網、大數據等應用。

高雄市政府以「智慧淨零 韌性高雄」主題，端出25項高雄智慧淨零系統整合解決方案，包含在國際獲獎的「新一代智慧運輸系統」、「農來訊」及「雄健康」，並有消防機器人、智慧毒防系統及智慧水利監測密網。

台北市電腦公會資深副總幹事黃鋆鋇更指，智慧醫療是今年展示一大特色，高市衛生局整合在地的高醫、高榮、高雄長庚、義大等15家醫院，以「綠色醫療、精準健康」為題展示，別開生面。

陳其邁說，今年共有150廠商、550個展攤、6大主題，200多個國外潛在廠商；也邀請WeGO、CityNet等平台，分享彼此城市治理的經驗。較特別的是，因應極端氣候變遷與碳關稅時代的來臨，市府結合產業展現數位運用或減碳技術，加速淨零轉型腳步。

高雄在地封測大廠日月光也展出智慧製造，水處理最佳化等經濟節能模式；宏達電的「智慧教育」解決方案，則整合5G與 XR技術，提供沉浸式直播互動教學平台，解決城鄉學校資訊落差；淨零新創主題館集結新創公司與學校，展出循環經濟、永續農法、淨零創新技術與材料、淨零創新服務與產品等內容。

高雄智慧城市今起在高雄展覽館登場，高雄捷運工程局展出捷運路網。記者王昭月／攝影
高雄智慧城市今起在高雄展覽館登場，高雄捷運工程局展出捷運路網。記者王昭月／攝影
高雄智慧城市今起在高雄展覽館登場，開幕典禮很具科技感。記者王昭月／攝影
高雄智慧城市今起在高雄展覽館登場，開幕典禮很具科技感。記者王昭月／攝影

陳其邁

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