高雄中油連續乙烯外洩 24里抗議

高雄中油林園廠本月10日、16日發生乙烯外洩，1周兩起，尤其前晚6時許因燃燒塔管線脫落導致乙烯外洩燃燒，火光伴隨惡臭，居民恐慌。立委林岱樺昨與林園區24名里長到林園廠門口拉布條，高喊「四輕更新，刻不容緩」，要求行政院應在520前核定四輕更新案；高市勞工局昨勒令停工。環保局表示，兩起乙烯外洩將依違反空汙法開罰，中油應建立智慧化作業管理系統；中油表示，計畫已送至行政院審查，如獲核定立即執行。

高雄市勞工局昨天勞檢，發現雇主未採取防止危險物洩漏措施，勒令現場停工，最高可罰30萬元。環保局表示，林園廠3月10日、16日乙烯外洩，裁罰金額預估金額均破百萬。

中油林園廠1周2起乙烯外洩，立委林岱樺、市議員李雨庭與林園區24名里長，昨到中油林園廠大門舉行記者會，拉布條高喊「四輕更新，刻不容緩、520前拍版定案」。林岱樺說，中油林園廠運作47年，設備老舊，每次壞哪裡才修哪裡，導致意外頻傳。行政院應5月20日前核定四輕更新案，即便如此，也要2030年才能商轉。四輕更新後將引進智能化設計與管理，使用低碳燃料降低汙染，還給鄉親更好的居住環境。

議員李雨庭表示，林園工業區與住宅區很近，居民天天忍受汙染，唯一要求是不要有工安意外，中油是石化業龍頭，又是國營事業，要用更高標準檢視。

林園區里務推展聯合促進會會長洪進財說，中油工安意外未妥善處理及根本解決，居民每天生活在恐懼中，當地的房價持續下滑，希望中央盡快通過四輕更新案。

中油表示，新三輕工廠3月執行開爐前置作業，引起兩次設備外洩事件，造成外界及民眾的不便深感抱歉，針對事故原因分析調查，強化製程管理及設備，檢討標準作業程序及加強人員操作訓練，確認工廠安全無虞前提，才會再進料開爐，以供應下游廠商。

四輕更新計畫已送至行政院審查，環評及製程基本設計先期工作均已就緒，待行政院核准即可展開作業。

前天大火是否影響產品供應？中油表示，乙烯部分石化下游工廠生產略受影響，部分需停工；丙烯部分下游廠家較不受影響，可用最低開工率運轉。事發當時有1名保冷廠商輕微燙傷，自行就醫敷藥後已離院，其他都平安。