聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄中油連續乙烯外洩 24里抗議

聯合報／ 記者潘奕言徐白櫻／高雄報導

高雄中油林園廠本月10日、16日發生乙烯外洩，1周兩起，尤其前晚6時許因燃燒塔管線脫落導致乙烯外洩燃燒，火光伴隨惡臭，居民恐慌。立委林岱樺昨與林園區24名里長到林園廠門口拉布條，高喊「四輕更新，刻不容緩」，要求行政院應在520前核定四輕更新案；高市勞工局昨勒令停工。環保局表示，兩起乙烯外洩將依違反空汙法開罰，中油應建立智慧化作業管理系統；中油表示，計畫已送至行政院審查，如獲核定立即執行。

高雄市勞工局昨天勞檢，發現雇主未採取防止危險物洩漏措施，勒令現場停工，最高可罰30萬元。環保局表示，林園廠3月10日、16日乙烯外洩，裁罰金額預估金額均破百萬。

中油林園廠1周2起乙烯外洩，立委林岱樺、市議員李雨庭與林園區24名里長，昨到中油林園廠大門舉行記者會，拉布條高喊「四輕更新，刻不容緩、520前拍版定案」。林岱樺說，中油林園廠運作47年，設備老舊，每次壞哪裡才修哪裡，導致意外頻傳。行政院應5月20日前核定四輕更新案，即便如此，也要2030年才能商轉。四輕更新後將引進智能化設計與管理，使用低碳燃料降低汙染，還給鄉親更好的居住環境。

議員李雨庭表示，林園工業區與住宅區很近，居民天天忍受汙染，唯一要求是不要有工安意外，中油是石化業龍頭，又是國營事業，要用更高標準檢視。

林園區里務推展聯合促進會會長洪進財說，中油工安意外未妥善處理及根本解決，居民每天生活在恐懼中，當地的房價持續下滑，希望中央盡快通過四輕更新案。

中油表示，新三輕工廠3月執行開爐前置作業，引起兩次設備外洩事件，造成外界及民眾的不便深感抱歉，針對事故原因分析調查，強化製程管理及設備，檢討標準作業程序及加強人員操作訓練，確認工廠安全無虞前提，才會再進料開爐，以供應下游廠商。

四輕更新計畫已送至行政院審查，環評及製程基本設計先期工作均已就緒，待行政院核准即可展開作業。

前天大火是否影響產品供應？中油表示，乙烯部分石化下游工廠生產略受影響，部分需停工；丙烯部分下游廠家較不受影響，可用最低開工率運轉。事發當時有1名保冷廠商輕微燙傷，自行就醫敷藥後已離院，其他都平安。

中油 林岱樺 行政院

延伸閱讀

6顆「瓦斯球」在家旁…上萬居民盼遷無下文 議員促中油兌現承諾

中油本月2次工安意外 鄰近居民凍未條：快通過四輕更新

林園廠火警 中油：乙烯供應減量3分之1 下游廠商略受影響

涉貪遭押近9個月 課長復職無望還告中油討百萬欠薪

相關新聞

內埔農工機車志工…替長輩健檢機車 磨工也磨心

國立內埔農工機車志工服務隊成軍4年，今年獲教育部青年志工團體競賽績優服務獎，學生到屏東縣偏鄉、原鄉部落，幫長輩的機車、電...

大順黃昏市場 提早熄燈…攤商不滿

高雄市三民區大順黃昏市場攤商近日收到管委會口頭告知，確定在3月底吹熄燈號，部分攤商希望能營業至清明節結束。對提前結束，卻...

下月啟用…桃源愛玉館 要打響在地觀光

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒昨到高雄市桃源區現勘山籟愛玉館，預計下月6日啟用，桃源區長杜司偉說，將委外經營，行銷在地愛...

高雄中油連續乙烯外洩 24里抗議

高雄中油林園廠本月10日、16日發生乙烯外洩，1周兩起，尤其前晚6時許因燃燒塔管線脫落導致乙烯外洩燃燒，火光伴隨惡臭，居...

「當地人心中的痛」高雄仁武連署爭取捷運 市府：已納入評估

高雄市仁武區人口持續成長，有民眾近期在網路發起連署，希望市府能打造仁武區捷運路網。市府捷運局回應表示，仁武區捷運已納入評...

高雄大順黃昏市場確定3月底關燈 攤商不滿提前收攤擬自救

高雄市大順黃昏市場攤商近日收到管委會口頭告知，確定將在三月底吹熄燈號，部分攤商希望能營業至清明節結束。對於提前結束，卻未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。