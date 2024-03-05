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影／霧鎖金門 尚義機場取消11架次班機600人受影響

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門尚義機場今天下午關場，能見度一度只剩下150公尺到200公尺，民眾排隊等待退票。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天下午關場，能見度一度只剩下150公尺到200公尺，民眾排隊等待退票。記者蔡家蓁／攝影

霧鎖金門又來了！金門今天一整天天候不穩定，上午尚義機場開開關關，今天下午4點多濃霧襲來，整個機場都被大霧籠罩，導致能見度都維持在200到300公尺間，截至截稿前，天候狀況都沒改善，從下午到晚間預計取消約11架次，有將近600位旅客的行程受到影響。金門航空站表示，明天天氣就會好轉，應可將滯留旅客全數輸運。

每年3到5月間，是金門的霧季，從今天下午開始，金門尚義機場的能見度就因為濃霧持續下探，約在400至200公尺左右來回擺盪，到晚間17點多開始，能見度一度只剩下150公尺到200公尺，整個機場周邊都霧濛濛的。

一位搭乘17點多往台南班機的旅客受訪時表示，不希望因為濃霧受到影響，不然會讓他後續行程延誤，而他也已經緊急候補往高雄的班機作為備案，如若真的都無法起降，他也只好在金門待一晚了。

金門航空站主任洪念慈表示，今天上午機場開開關關，但到了4點多左右因為海霧造成能見度不足，導致起降的班機受到影響。洪念慈表示，由於這兩天屬於金門旅運的淡季，受延誤的民眾人數還好，預計明日就可以把受影響旅客輸運完畢。

洪念慈也提醒，由於金門已經進入霧季，中轉往來小三通或是往來台金的旅客，這段時間務必密切注意航空公司或是航空站的相關訊息，以免行程延誤。

金門航空站主任洪念慈表示，這兩天屬於金門旅運的淡季，受延誤的旅客人數還好，因此預計明日就可以把受影響旅客輸運完畢。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站主任洪念慈表示，這兩天屬於金門旅運的淡季，受延誤的旅客人數還好，因此預計明日就可以把受影響旅客輸運完畢。記者蔡家蓁／攝影
金門今天一整天天候不穩定，下午4點多濃霧襲來，整個機場都被大霧籠罩，圖為旅客忙著登記候補。記者蔡家蓁／攝影
金門今天一整天天候不穩定，下午4點多濃霧襲來，整個機場都被大霧籠罩，圖為旅客忙著登記候補。記者蔡家蓁／攝影

機場 金門

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