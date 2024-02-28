高雄港旅運中心首度迎接雙郵輪同靠 喜迎3千名國際旅客

高雄港旅運中心今天首次同時迎來里維拉號（Riviera）及挪威寶石號（Norwegian Jewel）2艘豪華國際郵輪，合計超過3000名旅客到港。台灣港務公司說，今年高雄港國際郵輪預報達141艘次，其中有8航次國際郵輪首航高雄港旅運中心，包含本次里維拉號搭載約1200名歐美旅客。

高雄港務分公司說，馬紹爾群島籍的里維拉號是第一次到訪高雄港，由義大利船廠建造並經挪威郵輪控股集團(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.)旗下大洋郵輪(Oceania Cruises)於2012年投入營運，目標小型頂級郵輪市場，提供旅客品酒、音樂會、歌劇，客製化的烹飪課程、SPA體驗等服務。

本次里維拉號搭載約1200名歐美旅客，航程由香港出發至日本（石垣島、長崎、熊本、那霸等）、韓國（仁川、濟州、釜山等），中途並停靠高雄港及基隆港，體驗台灣傳統在地文化、美食和風景，可望為高雄在地旅遊挹注觀光商機。