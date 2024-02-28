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高雄港旅運中心首度迎接雙郵輪同靠 喜迎3千名國際旅客

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
左側里維拉號(Riviera)及右側挪威寶石號(Norwegian Jewel) 停靠高雄港旅運中心。圖／高雄港務分公司提供
左側里維拉號(Riviera)及右側挪威寶石號(Norwegian Jewel) 停靠高雄港旅運中心。圖／高雄港務分公司提供

高雄港旅運中心今天首次同時迎來里維拉號（Riviera）及挪威寶石號（Norwegian Jewel）2艘豪華國際郵輪，合計超過3000名旅客到港。台灣港務公司說，今年高雄港國際郵輪預報達141艘次，其中有8航次國際郵輪首航高雄港旅運中心，包含本次里維拉號搭載約1200名歐美旅客。

高雄港務分公司說，馬紹爾群島籍的里維拉號是第一次到訪高雄港，由義大利船廠建造並經挪威郵輪控股集團(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.)旗下大洋郵輪(Oceania Cruises)於2012年投入營運，目標小型頂級郵輪市場，提供旅客品酒、音樂會、歌劇，客製化的烹飪課程、SPA體驗等服務。

本次里維拉號搭載約1200名歐美旅客，航程由香港出發至日本（石垣島、長崎、熊本、那霸等）、韓國（仁川、濟州、釜山等），中途並停靠高雄港及基隆港，體驗台灣傳統在地文化、美食和風景，可望為高雄在地旅遊挹注觀光商機。

為了熱烈迎接旅客，高雄港務分公司與高雄港區海關、海巡、港警、移民署等公務單位及相關業者，在國定假日期間堅守崗位，提供旅客完善便利的通關服務。郵輪到港期間，高雄港務分公司特別安排文化體驗活動，提供郵輪旅客現場書寫春聯書法教學，另與高雄市政府海洋局合作，以原住民迎賓舞蹈表演熱情迎接外國旅客。

高雄港務分公司致贈首航紀念牌予里維拉號(Riviera)船長。圖／高雄港務分公司提供
高雄港務分公司致贈首航紀念牌予里維拉號(Riviera)船長。圖／高雄港務分公司提供

郵輪 高雄港

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