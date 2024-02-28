高雄新設行人庇護島接連被撞 工務局將與交通局會勘

高雄市小港區沿海、長興路口及沿海、立群，去年12月底新增行人庇護島，但啟用後卻屢傳車禍，從今年1至2月，兩處路口光是有報案紀錄的車禍就有4起，當地居民反映，希望市政府能改善。高市府工務局說，近期有駕駛人不熟悉路況或未注意，自撞新增的行人庇護島，工務局將邀請交通局一同會勘研議。

警方表示，涂姓男子（45歲）昨天駕駛汽車從小港區長興路左轉沿海路，疑因不熟悉路況，自撞新增設保護行人的庇護島，涂姓男無明顯外傷，意識清楚，經警方酒測，呼氣酒測值無酒精反應，詳細肇事原因尚待釐清。

涂男的汽車撞上庇護島的消息傳開後引起議論，有網友把汽車「騎」上庇護島的照片貼上臉書社團，表示「又看到一台被擊落了，轉彎真的要減速注意」。有人批評庇護島設計不良，如同在斑馬線外放了一塊大石頭，造成道路縮減，不熟路況的人容易撞上。也有人說，轉彎車有「切西瓜」的壞習慣，才會撞上庇護島。

警方說，官方車禍統計僅記載碰撞交通島的事故，並未細分出是行人庇護島還是分隔島，高雄市今年1月1日至2月15日狀及交通島事故共有17件，以前鎮、小港及楠梓區為發生熱區。

小港警分局說，沿海、長興路口及沿海、立群路口，從今年1月至2月27日，共發生4起車輛撞到庇護島的車禍，小港分局分局長徐釗斌為此到現場了解，並呼籲行車應注意車況及安全，避免事故發生。

高市交通局說，庇護島是為了保護行人安全而設置，有轉彎導引線及鑽石級反光標誌，島頭也請工程單位畫黃黑斜紋，汽車轉彎應該越過中線再轉，避免造成交通意外。

高市工務局說，高齡化時代許多老人家步行緩慢，為顧及穿越馬路安全，設置行人庇護島，讓行人在號誌變換時，有處能夠站立停等的空間，中央近2年來廣推行人庇護島；近期有駕駛人因不熟悉路況或未注意，自撞新增設保護行人庇護島，工務局將邀請交通局一同會勘研議。