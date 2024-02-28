快訊

巨人軍來台／呂明賜重新穿上巨人球衣 3日攜手姜建銘登場開球

首起麻疹群聚…醫護接觸感染 曾至桃機、新北梁家米粉湯

海巡署回應國台辦「冷血並非事實」 無蒐證錄影已表達歉意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄新設行人庇護島接連被撞 工務局將與交通局會勘

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
涂姓男子27日駕駛汽車，從高市小港區長興路左轉沿海路，自撞新增設保護行人的庇護島。記者王勇超／翻攝
涂姓男子27日駕駛汽車，從高市小港區長興路左轉沿海路，自撞新增設保護行人的庇護島。記者王勇超／翻攝

高雄市小港區沿海、長興路口及沿海、立群，去年12月底新增行人庇護島，但啟用後卻屢傳車禍，從今年1至2月，兩處路口光是有報案紀錄的車禍就有4起，當地居民反映，希望市政府能改善。高市府工務局說，近期有駕駛人不熟悉路況或未注意，自撞新增的行人庇護島，工務局將邀請交通局一同會勘研議。

警方表示，涂姓男子（45歲）昨天駕駛汽車從小港區長興路左轉沿海路，疑因不熟悉路況，自撞新增設保護行人的庇護島，涂姓男無明顯外傷，意識清楚，經警方酒測，呼氣酒測值無酒精反應，詳細肇事原因尚待釐清。

涂男的汽車撞上庇護島的消息傳開後引起議論，有網友把汽車「騎」上庇護島的照片貼上臉書社團，表示「又看到一台被擊落了，轉彎真的要減速注意」。有人批評庇護島設計不良，如同在斑馬線外放了一塊大石頭，造成道路縮減，不熟路況的人容易撞上。也有人說，轉彎車有「切西瓜」的壞習慣，才會撞上庇護島。

警方說，官方車禍統計僅記載碰撞交通島的事故，並未細分出是行人庇護島還是分隔島，高雄市今年1月1日至2月15日狀及交通島事故共有17件，以前鎮、小港及楠梓區為發生熱區。

小港警分局說，沿海、長興路口及沿海、立群路口，從今年1月至2月27日，共發生4起車輛撞到庇護島的車禍，小港分局分局長徐釗斌為此到現場了解，並呼籲行車應注意車況及安全，避免事故發生。

高市交通局說，庇護島是為了保護行人安全而設置，有轉彎導引線及鑽石級反光標誌，島頭也請工程單位畫黃黑斜紋，汽車轉彎應該越過中線再轉，避免造成交通意外。

高市工務局說，高齡化時代許多老人家步行緩慢，為顧及穿越馬路安全，設置行人庇護島，讓行人在號誌變換時，有處能夠站立停等的空間，中央近2年來廣推行人庇護島；近期有駕駛人因不熟悉路況或未注意，自撞新增設保護行人庇護島，工務局將邀請交通局一同會勘研議。

涂姓男子昨天中午駕車自撞長興路、沿海路口的行人庇護島，消息傳出後，高雄市警局小港分局長徐釗斌與部屬來到現場研議改善。記者王勇超／翻攝
涂姓男子昨天中午駕車自撞長興路、沿海路口的行人庇護島，消息傳出後，高雄市警局小港分局長徐釗斌與部屬來到現場研議改善。記者王勇超／翻攝
涂姓男子昨天駕車自撞長興路、沿海路口的行人庇護島。記者王勇超／翻攝
涂姓男子昨天駕車自撞長興路、沿海路口的行人庇護島。記者王勇超／翻攝

自撞 行人 車禍 高雄市

延伸閱讀

台灣菜吸引逾300日人品嘗 羅達生率隊拚高雄觀光

淡北道路交維計畫遭退 北市道路水準僅F級惹議

高雄市長接班人之戰開打 林岱樺：我會全力以赴

三重工地開挖釀鄰宅傾斜44人急疏散 土木公會現勘揭肇因

相關新聞

將228傷痛昇華為和解與包容力量 屏東詩帖展盼長出希望的樹

228事件迄今邁入77周年，屏東縣政府今在屏東公園228紀念碑前舉辦「勇氣延續、守護島嶼」紀念音樂會，縣長周春米偕同縣府...

高雄新設行人庇護島接連被撞 工務局將與交通局會勘

高雄市小港區沿海、長興路口及沿海、立群，去年12月底新增行人庇護島，但啟用後卻屢傳車禍，從今年1至2月，兩處路口光是有報...

防祭祖掃墓引發火警新點子 車城試辦金紙集中贈好米

清明節前是國人掃墓旺季，屏東恆春半島因有落山風，掃墓燒雜草、金紙引發的火警案件居全縣之冠，去年發生第4大隊隊員蕭翰隆出勤...

高雄輕軌前3大車站在這裡 新指標出爐網友大讚清楚又美觀

輕軌正式營運後，日運量達2萬多人次，搭乘人數比成圓前成長不少。高雄捷運公司也針對試營運期間問題進行改善，包括指標識別度、...

陳其邁主持228追思會 指面對228「咱不會再惦惦（靜默）」

高雄市今舉行228事件77周年追思紀念儀式，盼溫暖和平的曙光遍灑世界，面對不公不義的打壓能無懼向前，市長陳其邁代表市府及...

澎湖彩繪牆圖檔 被疑取自大陸網站

澎湖縣政府編列200萬元經費，在菊島福園規畫戶外彩繪牆，卻被縣議員抓包園區的24孝圖檔是從大陸免費網站下載，上面還有簡體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。