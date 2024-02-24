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屏東六堆祈福尖炮城火爆登場 重現客庄先民仿烽火台禦敵智慧

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
全國客庄12大節慶活動之一的六堆祈福尖炮城，今、明兩天在屏東萬巒鄉五溝村熱鬧登場，參賽者以線香燃點鞭炮後投進高處的竹籠內，引爆竹籠內的爆竹便成功。圖／屏東縣政府提供
全國客庄12大節慶活動之一的六堆祈福尖炮城，今、明兩天在屏東萬巒鄉五溝村熱鬧登場，參賽者以線香燃點鞭炮後投進高處的竹籠內，引爆竹籠內的爆竹便成功。圖／屏東縣政府提供

屏東開春客庄大節、被列入全國客庄12大節慶活動的六堆祈福尖炮城，今、明兩天在全國第1個指定保存的客家聚落萬巒鄉五溝村熱鬧登場，在團體及個人傳統尖炮城賽事外，首創弓箭尖炮城，另有盤花競賽體驗、客家年節博弈遊戲、客庄解說員帶路的五溝農事體驗及生態遊程、藝文展演及好客市集，首日湧入數千遊客。

傳承逾百年的六堆尖炮城，早年是客家先人來台開墾初期，為防範外敵，設置類似烽火台功能的瞭望台，高掛內置火藥的竹編炮籠，其中一個聚落受襲，就會點燃鞭炮通知其他聚落，是團結保衛家園的精神象徵，慢慢演變成元宵祈求平安的娛樂競賽；萬巒鄉五溝村一直保存包括尖炮城設施、以大武山型與傳統窗花為背景的多功能舞台等，被縣府選為活動永續舉辦地。

縣府客家事務處說，六堆祈福尖炮城傳統以單竿、單炮籠方式進行，參賽者以線香燃點鞭炮後投進高處的竹籠內，引爆竹籠內的爆竹便成功；講求膽識、機智、勇氣與力量，隨著比賽模式不斷改良，如今更發展出雲霄尖炮城、勇士尖炮城、水球尖炮城和今年首創的弓箭尖炮城等不同娛樂玩法，不分性別且全齡都適合。

在尖炮城活動、盤花競賽外，會場還搭設客家特有的「福廠」，縣內客家8鄉鎮的伯公進駐，供民眾祈福，今年還有六堆地區學校及社區製作的600具祈福炮籠，布置成裝置藝術光環境，民眾，連續三聖杯可獲文創品伯公祈福零錢包，另有客家傳統博弈體驗、五溝農事體驗及生態遊程、藝文展演及好客市集，首日湧入數千民眾，讓原本寧靜的客庄聚落變得熱鬧。

全國客庄12大節慶活動之一的六堆祈福尖炮城，今、明兩天在屏東萬巒鄉五溝村熱鬧登場，縣長周春米邀民眾到場體驗客庄先民仿烽火台的禦敵法。圖／屏東縣政府提供
全國客庄12大節慶活動之一的六堆祈福尖炮城，今、明兩天在屏東萬巒鄉五溝村熱鬧登場，縣長周春米邀民眾到場體驗客庄先民仿烽火台的禦敵法。圖／屏東縣政府提供
全國客庄12大節慶活動之一的六堆祈福尖炮城，今、明兩天在屏東萬巒鄉五溝村熱鬧登場，縣長周春米等人嘗試今年首創的弓箭尖炮城。圖／屏東縣政府提供
全國客庄12大節慶活動之一的六堆祈福尖炮城，今、明兩天在屏東萬巒鄉五溝村熱鬧登場，縣長周春米等人嘗試今年首創的弓箭尖炮城。圖／屏東縣政府提供

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