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屏東市往麟洛單車道封阻8個月 屏東市公所決議代管

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市通往麟洛鄉舊鐵路自行車道去年7月遭汽車撞壞護欄，淪為三不管，歷時8個多月，市公所基於維護民眾權益，決議承擔重任，簽訂代管契約。圖/報系資料照
屏東市通往麟洛鄉舊鐵路自行車道去年7月遭汽車撞壞護欄，淪為三不管，歷時8個多月，市公所基於維護民眾權益，決議承擔重任，簽訂代管契約。圖/報系資料照

屏東市通往麟洛鄉舊鐵路自行車道去年7月遭汽車撞壞護欄，淪為三不管地帶，台糖公司封閉道路至今，經多方協商，台糖要求市公所以整筆地號做代管，除自行車道外，包含空地、雜枝樹木及水溝等，雖未達成共識，但市公所基於維護民眾權益，決議承擔，簽訂代管契約，保障市民安全便利的通行環境。

屏東市公所指出，屏東市至麟洛舊鐵路自行車道座落屏東市田中段144、228地號、長治鄉香潭段1308地號、麟洛鄉麟愛段1地號共四筆地號，原為麟洛鄉公所向台糖公司承租，2007年自行車道設施建置工程完工使用，至2017年與台糖公司停止租約關係迄今，因去年發生汽車自撞自行車道鐵路橋欄杆事故，衍生道路管理權責歸屬問題，台糖基於行車安全理由遂將車道封阻。

屏東縣政府、台糖公司及市公所經數次溝通協商，市公所展現誠意解決問題，根據去年10月23日屏東縣政府第二次召開研商會議結論，12月12日進場將遭汽車撞壞之鐵欄杆修復完成，確保車道通行安全，並將阻絕設施移開，但台糖公司以市公所未簽訂代管契約為由，隔日再度封閉道路，造成附近居民通行不便。

市公所指出，市公所有意簽訂代管並肩負維護之責，台糖公司卻堅持須以整筆地號交由市公所代管，因自行車道以外的範圍包含空地水溝及雜木，並未提供給公眾使用，市公所並無維護管理的理由，土地為台糖所有、亦無法捐贈，市公所既不能取得土地合理規畫，又須承擔車道以外大片空地的維護，實為無米之炊。

市長周佳琪表示，去年7月汽車自撞事故後車道至今無法通行，嚴重影響附近居民通行，體恤居民不便之苦，將速與台糖公司簽訂代管契約，以公眾利益為先，也希望通行後使用民眾能愛護環境，勿隨意棄置垃圾，維護自行車道乾淨便利的通行環境。

屏東市通往麟洛鄉舊鐵路自行車道去年7月遭汽車撞壞護欄，淪為三不管，歷時8個多月，市公所基於維護民眾權益，決議承擔重任，簽訂代管契約。圖/報系資料照
屏東市通往麟洛鄉舊鐵路自行車道去年7月遭汽車撞壞護欄，淪為三不管，歷時8個多月，市公所基於維護民眾權益，決議承擔重任，簽訂代管契約。圖/報系資料照

屏東縣政府 自行車 車道

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