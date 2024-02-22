輕軌凱旋公園站轉乘不便 民盼設接駁車

高雄輕軌路網成圓後，捷運唯一無法快速轉乘的C32凱旋公園站，無論到橘線五塊厝站或是文化中心站，都約500公尺距離，人行道品質亦不佳，民眾希望有接駁公車，設置地下或高架步道。但高捷表示，目前轉運人數還不足以支撐起接駁車，地下或高架步道亦不可行。

高雄輕軌成圓後，與十字線捷運有4個交會點，其中前鎮之星、哈瑪星、愛河之心3站，走一小段路即可轉乘捷運。唯凱旋公園站到橘線文化中心O7站或五塊厝O8站，都約450至600公尺距離。

記者實際走訪，凱旋公園站最近的轉乘站為五塊厝站3號出口，需經過河南、河北及福安3個路口，考慮停等紅燈時間，450公尺距離約要走4至5分鐘。至文化中心站3號出口要經過凱旋及五福路口，600公尺要走6至7分鐘。兩條路線人行道均完整銜接，不過沿途路面殘破，也有欄杆等障礙，對輪椅族等行動不便者不夠友善。

高雄捷運公共關係處長王柏雁不諱言，最初路線規畫時，此站轉乘「先天不良」，最好的方式就是步行或騎Ubike，目前3個站點都有建置Ubike，高捷也會做好宣導及指示標誌，建議要往西子灣方向就到文化中心站轉乘；往大寮就到五塊厝站轉乘。

有網友建議安排接駁公車，或設置地下或高架（電動）步道，王柏雁指這牽涉轉乘人數，且建地下或高架步道有開挖塌陷等風險，暫不可行。