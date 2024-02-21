風光走過17年！高雄香蕉碼頭欠租2千萬 今查封「熄燈」

河邊餐飲集團經營的高雄香蕉碼頭海景宴會館，風光經營17年，積欠港務公司逾2年租金，去年10月，高雄地院判河邊餐飲返還建物及給付積欠的861萬元租金，案件還在上訴，港務公司申請假執行獲准，法院今上午9點半執行查封，港務公司、警方派出大量人力，點交後港務公司將評估重新委外。

河邊餐飲自2007年起向港務公司承租高雄港3號碼頭俗稱「香蕉碼頭」，2015、2019再簽訂續租合約，合約期自2027年8月15日止。

因可觀賞海景，訂桌電話絡繹不絕，每次大選都要競選活動在此舉辦，也曾引入烤鴨名店「便宜坊」進駐，風光一時。

由於3號碼頭曾作為郵輪停靠點，外籍遊客多，「香蕉碼頭」也成為許多郵輪旅客落腳高雄的首站。

依據合約，河邊每年2、5、8、11月要繳納土地使用費、土木設施租金、機電設施租金及管理費等租金給港務公司。

只是受到兩岸互動降至冰點，陸客不來，市區宴會館加入競爭，加上新冠肺炎疫情等影響，香蕉碼頭營運走下坡。

從2020年起，河邊餐飲開始積欠租金，港務公司曾在去年2月、3月發函催繳，河邊未理會，直至同年3月19日由港務公司片面終止合約。

合約雖終止，河邊餐飲仍繼續使用，港務公司不滿提告。法官判河邊餐飲應歸還香蕉碼頭建物，積欠租金部分，加總後應給付861萬，從租約終止日起，每日給付2萬1144元給港務公司。

高雄香蕉碼頭海景宴會館執行長陳美昕當時聽聞法院判決及執行命令，直言營運受疫情嚴重影響，政府卻未伸援手，沒有給任何補助，「根本不管我們死活」，公司有員工、廠商、客戶，卻被趕盡殺絕。

據了解，香蕉碼頭海景宴會館2月底前還有逾400桌訂桌，將由業者與客戶協調。

今上午9點半，高雄地院民事執行處派出6組人馬到場，海景宴會館執行長陳美昕穿著藍色上衣到場，與法院、港務公司人員完成點交。

港務公司也出動上百人到場，預計將在點交後，在法院人員陪同下釐清建物內有哪些物品需要清空或由河邊餐飲搬走。

至於「香蕉碼頭」後續使用，港務公司預計完成規劃後，朝重新招標委外活化。