響應世界母語日 屏東縣各圖書館推廣「龍來講母語」

響應2月21日聯合國世界母語日，屏東縣立圖書館總館呼應新春節慶，即日起至3月3日串聯縣內鄉鎮圖書館共同辦理母語日活動，將母語融入新年說故事、手作剪紙及猜燈謎，鼓勵親子將台語、客語、原住民語運用在生活中，感受母語豐富的多元內涵。

屏東總圖今在戶外草地辦理「逐家歡喜過新年」親子闖關，包含奇樂龍龍、說ㄟ。龍好聽、龍手轉運、龍會貫通、好運攏佇遮等5關，以繪本說故事、念歌謠、剪紙、旋轉輪盤、翻翻卡等互動遊戲方式鼓勵親子說台語新年吉祥話、歇後語等，闖關成功還有戳戳樂遊戲，讓參與的民眾在過程中增進對母語的認識，鼓勵家庭說母語。

文化處說，陸續在屏東市立復興圖書館、佳冬、東港、潮州、崁頂、鹽埔、九如、南州、枋寮、林邊、萬丹、新埤、里港等圖書館辦理台語念謠、猜燈謎、律動、說故事、手作活動；麟洛、車城、長治、萬巒、高樹鄉立圖書館則分別安排客語說故事活動。

原鄉的三地門鄉、牡丹、來義、春日及泰武鄉立圖書館舉辦族語說故事、說新年與手紋故事、飲食文化與族語新年歌、族語新年賀詞等活動，全縣合計辦理40場次，歡迎民眾到各館體驗不同語言的說故事。