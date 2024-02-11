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歸來慈天宮連續擲出20個聖筊送兩百萬 結果出爐了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東歸來慈天宮大年初一初二舉辦擲筊拚大獎，民眾排隊試手氣。記者劉星君／攝影
屏東歸來慈天宮大年初一初二舉辦擲筊拚大獎，民眾排隊試手氣。記者劉星君／攝影

民眾廟宇走春祈福，屏東市歸來慈天宮大年初一、初二舉辦擲筊拚大獎，擲筊免費，現場排隊，分為現金組、機車組，連擲出20個聖筊送兩百萬現金，連12個聖筊送機車，兩天約4萬人次參與，廟埕擠滿人潮，擲筊在今天大年初二下午5點結束，200萬現金大獎與機車都未送出，現金組最高擲出16聖筊，連三年大獎汽車、現金都未送出。

歸來慈天宮指出，今年是第四次舉辦，前兩年分別是擲出20個聖筊就送TOYOTA汽車一輛、賓士車一輛，今年是現金200萬元，三次大獎都未送出。去年汽車組連擲出聖筊17次，今年現金組連擲出聖筊16次；機車組今年最高擲出11個聖筊，僅差一個聖筊，與機車擦身而過，去年機車組有3人擲出12個聖筊，最後PK，兩輛機車都送出。

要連續擲出20個聖筊有多難？有數學老師計算，連擲出20個聖筊的機率為「104萬8576分之1」，難度相當高。

今年機車組、現金組大獎均未送出；廟方晚間安排加碼獎，擲出8個聖筊以上共30人，30人晚間6點參加擲筊，有來參加就有2000元參加獎，根據賽事規則，加碼獎有四個獎項，分別是機車一輛、現金1.6萬、1.2萬與8千元。

歸來慈天宮廟埕擠滿排隊擲筊人潮，大小朋友都排隊，主持人擔心小朋友排太久隊伍，不時安排帶活動，跟大家互動，讓排隊民眾不無聊，更感受過年歡樂氛圍。

歸來慈天宮是屏東市歸來地區信仰中心，涵蓋湖南、湖西、歸心里，以農特產三寶牛蒡、豆薯與青蔥聞名，慈天宮內還將歸來三里、三寶寫成對聯。

屏東歸來慈天宮大年初一初二舉辦擲筊拚大獎，民眾排隊試手氣。記者劉星君／攝影
屏東歸來慈天宮大年初一初二舉辦擲筊拚大獎，民眾排隊試手氣。記者劉星君／攝影
屏東歸來慈天宮大年初一初二舉辦擲筊拚大獎，民眾排隊試手氣。記者劉星君／攝影
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