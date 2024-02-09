屏東熱帶農業博覽會新年走春夯景區 周春米初四現場送泰迪熊紅包

為期29天的屏東熱帶農業博覽會2月3開幕後，成為人氣景區，今天除夕休園；縣府說，今年以Q萌泰迪熊邂逅屏東農業為主軸，推出3大主題區及19個農林漁畜特色館區，每年搶拍打卡熱門的瓜果長廊，為讓遊客近距離感受泰迪熊彩稻田及瓜廊風采魅力，再推熱博採果樂；縣長周春米年初四下午3時在農業物產館發送泰迪熊書籤紅包袋。

縣府今年以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，串連高雄農改場40公頃、設計3大場域，展區各個場以童話故事串聯，3大主題區農業物產館「物產王國」、夢蝶湖「冒險森林」、豐和館「田野饗宴」，另有比足球場還大的泰迪熊彩繪稻田、瓜果長廊、食農體驗、龍龍奇幻樂園、科技夢想屏東起飛等19個農林漁畜特色館區，開幕7天吸引20萬遊客造訪。

縣府農業處長鄭永裕說，設在彩繪稻田兩旁、長500公尺的瓜果長廊，是與農友種苗公司合作，種植西洋南瓜、中國南瓜、絲瓜、扁蒲、冬瓜等台灣育成品種，採用生物製劑防治病蟲害及施用有機質肥料，培育出五顏六色、果實累累的瓜果，讓遊客感受屏東農業軟實力，每年都成為推薦熱門打卡拍照地點，春節期間將安排限額的採果活動。