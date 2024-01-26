改善交通壅塞 高雄自由橋將拓寬為5線道

地處高雄三民、左營、鼓山3區交界的自由橋，近年因橋梁兩旁的龍德新路開通、大順路輕軌完工，車潮倍增，原有橋寬已不敷使用，高市工務局為改善交通壅塞，進行為期4個月的自由橋道路拓寬工程，把原先4線道擴增至5線道，同時增加左轉龍德新路的儲車空間，讓行車更順暢。

高市工務局表示，自由橋鄰近凹子底森林公園、高雄市客家文物館、高雄醫學大學、百貨賣場等，這次工程車道擴增外，仍保留舒適的人行空間，也一併改善車流壅塞情況。

道工處並指出，龍德新路往東延伸橋梁新建工程正積極趕工，未來可銜接河堤南路，並串連107期市地重劃區道路至民族一路，待自由橋拓寬後，將成為北高雄交通新軸線，能移轉大順商圈及輕軌段車流。

工務局指出，自由橋拓寬工程依據工程會頒布的「施工綱要規範」進行橋梁設計，並邀技師公會協助審視橋梁改善的安全性，施工過程也全程錄影，確保施工品質亦不打折。