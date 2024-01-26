快訊

土耳其全民加薪49%！救經濟為何民眾不買單？

文化幣之亂！兌現、轉售 還能買化妝品、拍立得？文化部：停權視情節法辦

1/26【早晨財經速解讀】經濟大好通膨大降！軟著陸來了？美Q4GDP大升！萬八穩了？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改善交通壅塞 高雄自由橋將拓寬為5線道

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市工務局執行自由橋拓寬工程，指將由4線道拓寬成5線道。記者王昭月／翻攝
高雄市工務局執行自由橋拓寬工程，指將由4線道拓寬成5線道。記者王昭月／翻攝

地處高雄三民、左營、鼓山3區交界的自由橋，近年因橋梁兩旁的龍德新路開通、大順路輕軌完工，車潮倍增，原有橋寬已不敷使用，高市工務局為改善交通壅塞，進行為期4個月的自由橋道路拓寬工程，把原先4線道擴增至5線道，同時增加左轉龍德新路的儲車空間，讓行車更順暢。

高市工務局表示，自由橋鄰近凹子底森林公園、高雄市客家文物館、高雄醫學大學、百貨賣場等，這次工程車道擴增外，仍保留舒適的人行空間，也一併改善車流壅塞情況。

道工處並指出，龍德新路往東延伸橋梁新建工程正積極趕工，未來可銜接河堤南路，並串連107期市地重劃區道路至民族一路，待自由橋拓寬後，將成為北高雄交通新軸線，能移轉大順商圈及輕軌段車流。

工務局指出，自由橋拓寬工程依據工程會頒布的「施工綱要規範」進行橋梁設計，並邀技師公會協助審視橋梁改善的安全性，施工過程也全程錄影，確保施工品質亦不打折。

輕軌 重劃區

延伸閱讀

無所不在！高雄連紅綠燈也有黃色小鴨 交通局曝原因

高雄轎車撞機車卡診所前釀6傷 女子滿臉血護理師關切

影／黃色小鴨周末回歸高雄愛河 今充氣測試吸引民眾觀看

月嫂騙財？高雄男受騙66萬7000元 警：已約談到案說明

相關新聞

改善交通壅塞 高雄自由橋將拓寬為5線道

地處高雄三民、左營、鼓山3區交界的自由橋，近年因橋梁兩旁的龍德新路開通、大順路輕軌完工，車潮倍增，原有橋寬已不敷使用，高...

無所不在！高雄連紅綠燈也有黃色小鴨 交通局曝原因

睽違10年，黃色小鴨在高雄無所不在。眼尖的民眾昨（25）日晚間發現，海邊路有多處行人專用號誌的紅綠燈，轉換燈號時會出現黃...

高雄銀髮俱樂部 議員質疑成效

高雄市議會7天流會11次，昨天終於恢復預算審查，議員李雅靜開轟，好不容易催生的銀髮俱樂部委託經營得零零落落，有些1年辦2...

佛光山走春 賞燈看遙控飛龍

佛光山2024年春節平安燈法會將在2月10日至3月9日，也就是農曆正月初一至廿九日展開，以佛光山開山祖師星雲大師題寫的新...

高雄三鳳中街年貨 東西貴了人氣不減

高雄知名年貨大街「三鳳中街」今年提早開跑，吸引民眾前往採買年貨，攤商說，因人潮提早湧現，今年的備貨比往年多，但因包裝耗材...

貓美術館萌翻屏東 吸引貓奴朝聖

「貓・美術館–世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」萌翻屏東，集結60件貓咪名畫，帶來全新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。