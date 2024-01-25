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影／屏東高樹光影瀑布「奇幻大津」今起登場 驚豔眾人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，今晚登場，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，今晚登場，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影

最美的光影瀑布「奇幻大津」今晚正式登場，由屏東縣長周春米、高樹鄉長梁正翰與出身高樹鄉的藝人温昇豪共同啟動點燈，並與鄉親搶先體驗光影山林，眾人直呼「夢幻場景太好拍了」。

屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，未演先轟動，暖身試營運期間吸引在地民眾熱烈參與，更引起來自各地山友關注，詢問度超乎預期。縣長周春米說，活動反應熱烈，1月26日起至2月25日，除ibon及官網線上購票，每日限量200張現場購票。

周春米說，從屏東燈會到屏東燈節都打造獨特品牌，上任後希望將此品牌延伸到各鄉鎮，並呈現各鄉鎮特色，成為專屬榮耀。

周春米說，大津瀑布是屏北高樹遊憩景點，也是最美185沿山公路起點，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，走一趟奇幻大津，就能感受結合文化、美景和生態的探索活動，龍年踏春旅遊首選屏東，沿著185遊玩，就能從早玩到晚。

藝人温昇豪今晚現身活動跟縣長周春米一起開箱，踏上健行步道、遠眺高樹家鄉點點燈火。温昇豪提到，大津瀑布是當年父母約會的地方，這些年父母搬回屏東老家，過著和自然相處的減法生活，他每次回來發現屏東蛻變很多，歡迎大家到屏東走走，感受不同於大城市絢彩豔麗的燈會，體驗夜間山林的蟲鳴鳥叫和天然微風，停下匆忙腳步，慢慢感受山徑沿途的奇幻感動。

參與創作高樹鄉新豐國小與泰山國小學童也到奇幻大津開幕現場，看到自己作品幻化成為奇幻花園中的螢光蘑菇，小朋友們開心驚呼，紛紛成為最佳導覽員，讓這段旅程充滿了在地的生活記憶與風土故事。

文化處表示，為期一個月的「奇幻大津」，每天晚上五點至十點開放，為提升參觀品質及步道上不致擁擠影響安全，不論平假日全數皆須購票以利控管人流進出，票價100元並贈送奇幻龍角、夜光貼紙及高樹蜜棗一顆，活動期間185縣道旁開闢活動專用臨時免費停車場供遊客停車。相關訊息請隨時關注屏東縣政府文化處官網及臉書，或查詢活動官網https://www.dajin-fantasy.com.tw/

屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，今晚登場，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，今晚登場，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，走到終點能感受瀑布與光影之間交錯的「彩虹瀑布」。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，走到終點能感受瀑布與光影之間交錯的「彩虹瀑布」。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，今晚登場，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，今晚登場，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影
最美光影瀑布「奇幻大津」今晚正式登場，由屏東縣長周春米（右）與出身高樹的暖男藝人温昇豪（左）搶先開箱走訪，與高樹鄉親搶先體驗光影山林。記者劉星君／攝影
最美光影瀑布「奇幻大津」今晚正式登場，由屏東縣長周春米（右）與出身高樹的暖男藝人温昇豪（左）搶先開箱走訪，與高樹鄉親搶先體驗光影山林。記者劉星君／攝影
奇幻大津，走到終點，感受瀑布與光影之間交錯的「彩虹瀑布」。記者劉星君／攝影
奇幻大津，走到終點，感受瀑布與光影之間交錯的「彩虹瀑布」。記者劉星君／攝影
最美光影瀑布「奇幻大津」今晚正式登場，由屏東縣長周春米（左三）、高樹鄉長梁正翰（右一）、出身高樹的暖男藝人温昇豪（右二）共同點燈啟動，與高樹鄉親搶先體驗光影山林。記者劉星君／攝影
最美光影瀑布「奇幻大津」今晚正式登場，由屏東縣長周春米（左三）、高樹鄉長梁正翰（右一）、出身高樹的暖男藝人温昇豪（右二）共同點燈啟動，與高樹鄉親搶先體驗光影山林。記者劉星君／攝影
奇幻大津，走到終點，感受瀑布與光影之間交錯的「彩虹瀑布」，縣長周春米（左）、藝人温昇豪（右）邀請大家來走訪。記者劉星君／攝影
奇幻大津，走到終點，感受瀑布與光影之間交錯的「彩虹瀑布」，縣長周春米（左）、藝人温昇豪（右）邀請大家來走訪。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，今晚登場，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，今晚登場，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，今晚登場，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，今晚登場，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 周春米 燈會 光影

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