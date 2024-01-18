文化成年禮金 高屏東加碼優惠

文化部成年禮金本月20日起擴大年齡16至22歲發放，為鼓勵青年探索多元藝文，高雄市府所屬場館及自行策畫27檔展演，可享青年席相關優惠；屏縣府推文化幣購屏東演藝廳、藝術館表演節目，享全額購票買1送1及青年百元票券；台東藝術節6月起，提供460個自由席半價優惠。

高市文化局表示，除文化局所屬場館及自行策畫27檔展演，使用文化成年禮金可享相關優惠，購買駁二當代館與動漫倉庫展覽票券，及高雄市電影館VR體感劇院，以文化幣購VR360節目，都享買1送1優惠。

高市文化局長王文翠表示，藝文場館逾50項商品優惠套組，有效放大文化幣幣值，鼓勵青年樂於藝文體驗，培養長期藝文參與。

屏縣文化處表示，除縣府自製節目，邀請縣內傑出團隊及各縣市優質團隊響應「青年席次」推廣，本月28日「國家青年交響樂團」及2月2、3日「達康.com」二檔節目票券都熱賣。

文化處說，延續去年6月成年禮金熱度，除維持原加碼優惠，購買青年席位、表演藝術100點贈100點，另青年席購票從原需文化幣全額折抵，調整為至少使用100點。

台東縣文化處表示，成年禮金除可購買188本政府出版品，因上半年台東藝文中心維修中，但6至11月的台東藝術節，已規畫12檔節目、460個青年席座位，自由席享半價優惠。