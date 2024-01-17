成年禮金文化幣擴大發放 屏東演藝廳推青年專屬優惠

文化部成年禮金今年1月20日起擴大發放年齡16至22歲，為鼓勵青年朋友探索多元藝文活動，屏東縣政府推出「青年席位」優惠方案，凡使用文化幣購買屏東演藝廳、屏東藝術館表演節目，即可享全額購票買一送一、5折優惠及青年百元票券等不同優惠，近40檔以上優質節目。

文化處表示，除了縣府自製節目外，邀請縣內傑出團隊及各縣市優質團隊響應「青年席次」推廣， 集結各式各樣表演藝術，1月28日「國家青年交響樂團」及2月2、3日「達康.com」兩檔節目票券熱賣中。

國家青年交響樂團寒期巡迴音樂會 「夢響．續航」，是他們在接受旅美指揮家陳美安密集培訓後展現的成果，將演出美國作曲家伯恩斯坦「憨第德」序曲等多首名曲，並邀請加拿大知名鋼琴家喬恩．基穆拉．帕克同台演出拉赫瑪尼諾夫「帕格尼尼主題狂想曲」，1月28日下午3點於演藝廳演出。

「達康.com」為台灣最知名的漫才團體之一，從事漫才表演逾10年，於2013成立笑太夫漫才集團以推廣「漫才」為目的，嘗試將各種不同的媒介、元素結合漫才，創作出許多喜劇的新樣貌。2月2日晚間8點、3日下午2點半將帶來全新創作「好了啦！達康！第八季第一集—Are you a 龍？」，演出內容以漫才、短劇、即興、互動及音樂呈現喜劇多元的面貌。

文化處說，延續去年6月成年禮金熱度，文化部今年度擴大發放給16至22歲青年1200點文化幣，除維持原加碼優惠：購買青年席位、表演藝術100點贈100點，另外，青年席位購票方式從原需文化幣全額折抵，調整為至少使用100點(含)。

上述兩場購票請OPENTIX兩廳院文化生活售票系統，OPENTIX網站或APP全額使用文化幣支付，部分票價享「成年禮金5折優惠」，數量有限售。還沒想好怎麼使用成年禮金嗎？一起進劇場享受交響樂及漫才的魅力。